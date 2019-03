'D-1' 마마무, 새 앨범 '화이트 윈드'로 들려줄 이야기

[스포츠조선 조윤선 기자] 컴백을 하루 앞둔 걸그룹 마마무가 '포시즌 포컬러' 프로젝트의 의미를 담은 티징 이미지를 깜짝 공개했다.

마마무는 12일 0시, 공식 SNS를 통해 1년간 진행해 온 '포시즌 포컬러' 프로젝트의 마지막 퍼즐 '화이트 윈드(White Wind)' 발매를 앞두고 티징 이미지를 게재하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.

공개된 티징 이미지에는 'Four season Four color'라는 문구가 모습을 드러냈다 이내 'F'가 사라지며 'our season our color'라는 문장이 완성, 새로운 의미를 갖게 됐다.

이는 마마무가 지난해 3월 '옐로우 플라워'를 시작으로 7월 '레드 문', 11월 '블루스'를 발표한 데 이어 '화이트 윈드'를 통해 1년 간의 대장정을 총망라해 그룹 특유의 아이덴티티를 완성할 것임을 예고한 것이어서 기대를 모은다.

앞서 마마무는 단순히 이별 감성을 노래하는 것이 아닌, 따뜻한 봄부터 정열의 여름, 쓸쓸한 가을까지 계절에 어울리는 컬러를 접목시켜 '믿듣맘무'라는 타이틀을 더욱 각인시켰다.

또한, 이번 앨범을 통해서는 팬들과의 첫 만남부터 지금까지의 이야기를 주제로 해 팬들로 하여금 더욱 궁금증을 높인다.

새 앨범 '화이트 윈드'는 '포시즌 포컬러 프로젝트'의 대미를 장식하는 앨범이자, 마마무에게는 새로운 시작을 알리는 앨범과도 같다.

타이틀곡 '고고베베'는 마마무만의 신나고 유쾌한 에너지를 느낄 수 있는 곡이다. 지나간 사랑과 일에 연연하지 않고 앞을 향해가자는 의미를 담고 있다.

한편, 마마무는 14일 오후 6시 아홉 번째 미니앨범 '화이트 윈드(White Wind)'를 발표하고, 본격적인 활동에 나선다.

