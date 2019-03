몬스타엑스, 월드투어 'WE ARE HERE' 서울 공연 70초만에 전석 매진

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 몬스타엑스 (셔누.원호.기현.민혁.형원.주헌.아이엠)의 2019년 월드투어 'WE ARE HERE' 서울 공연이 오픈 70초 만에 전석 매진되는 기염을 토했다.

오는 4월 13일 ~ 14일 양일간 서울 올림픽공원 SK올림픽 핸드볼경기장에서 몬스타엑스의 단독 콘서트 '2019 MONSTA X WORLD TOUR 'WE ARE HERE' IN SEOUL'(2019 몬스타엑스 월드투어 '위 아 히어' 인 서울)가 개최되는 가운데, 지난 12일 멜론티켓을 통해 공식 팬클럽 몬베베를 대상으로 1차 선 예매 티켓오픈과 동시에 접속자가 폭주해 모든 좌석이 매진되는 기염을 토하며 강력한 티켓 파워를 증명했다.

이를 통해 몬스타엑스는 지난 2016년 개최한 첫 단독 콘서트 'X-CLAN ORIGINS'을 비롯해 2017년 첫 월드투어 'BEAUTIFUL'과 2018년 월드투어 'THE CONNECT'의 서울 공연에 이어 2019년 월드투어의 시작을 알리는 <'WE ARE HERE' IN SEOUL> 서울 공연 역시 70초 만에 매진시키며 4년 연속 매진 행렬을 기록, 글로벌 성장돌의 저력을 뽐냈다.

전석 매진으로 음악 팬들 사이에서 뜨거운 반응을 이끌어내고 있는 몬스타엑스는 이 같은 응원에 힘입어 더욱 화려한 퍼포먼스와 폭발적인 매력으로 공연을 가득 채울 예정이다.

앞서 몬스타엑스는 매년 콘서트를 통해 새로운 유닛 무대와 미공개 곡 무대 등 다채로운 모습을 선보이며 색다른 매력을 발산해왔다. 또한, 다양한 월드투어 무대는 물론이고 '징글볼' 투어 등 전세계를 무대로 공연을 펼치며 눈부신 경험을 쌓았던 만큼 이를 바탕으로 선보일 새로운 무대에 팬들의 기대감을 모은다.

몬스타엑스는 최근 'THE 2ND ALBUM : TAKE.2 WE ARE HERE'와 타이틀곡 'Alligator'(엘리게이터)를 발표하고 전 세계의 높은 주목을 받았다. 앨범 전곡 차트인과 음악방송 4관왕, 2월 음반 차트 1위, 각종 아이튠즈 차트 1위 등과 함께 미국 빌보드, 영국 메트로, 인도네시아 CNN 등 세계 언론으로부터 집중 보도를 받는 등 글로벌한 활약을 이어가고 있다.

한편, 몬스타엑스의 2019년 월드투어 첫 공연인 <2019 MONSTA X WORLD TOUR 'WE ARE HERE' IN SEOUL>는 오는 4월 13일 오후 6시, 14일 오후 5시 서울 올림픽공원 SK올림픽 핸드볼경기장에서 개최된다.

