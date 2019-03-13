[인사] 기획재정부 외

입력 2019.03.13 03:00
▲기획재정부◇국장급 인사▷복권위원회 사무처장 안병주
▲교육부▷사회정책협력관 구연희▷국립국제교육원 기획조정부장 김우정
▲외교부◇국장급▷조정기획관 김영완▷해외안전관리기획관 강형식▷국제법률국장 유기준▷국제경제국장 김영재◇심의관급▷국제법률국심의관 황준식▷양자경제국심의관 최진원▷기획재정담당관 이호식
▲국토교통부◇국장급 전보▷건축정책관 김상문▷원주지방국토관리청장 박승기◇과장급 전보▷미래전략일자리담당관 김태형▷정보보호담당관 유신근▷주택정책과장 이명섭▷국토정보정책과장 한동민▷건설산업과장 박정수▷해외건설지원과장 이상헌▷교통안전복지과장 윤영중▷간선도로과장 이정기▷도로투자지원과장 박병석▷도로운영과장 오수영▷민자철도팀장 나진항▷대전지방국토관리청 하천국장 손경복▷국토지리정보원 운영지원과장 조세기▷건설정책과장 주종완▷신공항기획과장 정용식▷원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소장 전상억
▲관세청◇고위공무원 가급 전보▷인천세관장 이찬기◇고위공무원 나급 전보▷기획조정관 이종우▷심사정책국장 주시경▷조사감시국장 김용식▷서울세관장 이명구▷대구세관장 김재일▷광주세관장 김광호◇고위공무원 승진·전보▷통관지원국장 이석문▷인천세관 수출입통관국장 정승환◇과장급 전보▷관세평가분류원장 신현은▷인천세관 수출입통관총괄과장 오현진▷인천세관 휴대품통관1국장 김재호▷부산세관 통관국장 서재용▷북부산세관장 오상훈▷속초세관장 남성훈▷군산세관장 윤인채▷국제협력팀장 임주연▷연수원 인재개발과장 전민식▷부산세관 심사국장 윤선덕
▲산림청◇서기관 승진▷법무감사담당관실 김원중▷운영지원과 주요원▷산림교육치유과 최규로▷산지정책과 윤평화◇기술서기관 승진▷기획재정담당관실 김관호▷법무감사담당관실 김명종▷법무감사담당관실 김대훈▷운영지원과 김인천▷도시숲경관과 김진아▷산지정책과 황성태▷산사태방지과 이영선▷산림병해충방제과 박동신▷목재산업과 김용진
▲국토연구원▷국·공유지연구센터장 조판기▷국가방재연구센터장 한우석▷수자원·하천연구센터장 이상은▷스마트인프라연구센터장 김종학▷스마트공간연구센터장 이재용▷국토시뮬레이션센터장 이영주▷홍보출판팀장 이강식▷지식관리팀장 김상규▷연구기획·평가팀장 박경현▷예산경영팀장 전준호▷인재개발팀장 박동신▷어린이집건립추진단장 김경동▷총무관리팀장 김형표▷재무회계팀장 김성태▷청사관리팀장 이판식
▲한국원자력의학원▷원자력병원 교육수련부장 김병일
▲조선비즈▷부국장 겸 산업부장 김종호
▲교육부▷사회정책협력관 구연희▷국립국제교육원 기획조정부장 김우정
▲외교부◇국장급▷조정기획관 김영완▷해외안전관리기획관 강형식▷국제법률국장 유기준▷국제경제국장 김영재◇심의관급▷국제법률국심의관 황준식▷양자경제국심의관 최진원▷기획재정담당관 이호식
▲국토교통부◇국장급 전보▷건축정책관 김상문▷원주지방국토관리청장 박승기◇과장급 전보▷미래전략일자리담당관 김태형▷정보보호담당관 유신근▷주택정책과장 이명섭▷국토정보정책과장 한동민▷건설산업과장 박정수▷해외건설지원과장 이상헌▷교통안전복지과장 윤영중▷간선도로과장 이정기▷도로투자지원과장 박병석▷도로운영과장 오수영▷민자철도팀장 나진항▷대전지방국토관리청 하천국장 손경복▷국토지리정보원 운영지원과장 조세기▷건설정책과장 주종완▷신공항기획과장 정용식▷원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소장 전상억
▲관세청◇고위공무원 가급 전보▷인천세관장 이찬기◇고위공무원 나급 전보▷기획조정관 이종우▷심사정책국장 주시경▷조사감시국장 김용식▷서울세관장 이명구▷대구세관장 김재일▷광주세관장 김광호◇고위공무원 승진·전보▷통관지원국장 이석문▷인천세관 수출입통관국장 정승환◇과장급 전보▷관세평가분류원장 신현은▷인천세관 수출입통관총괄과장 오현진▷인천세관 휴대품통관1국장 김재호▷부산세관 통관국장 서재용▷북부산세관장 오상훈▷속초세관장 남성훈▷군산세관장 윤인채▷국제협력팀장 임주연▷연수원 인재개발과장 전민식▷부산세관 심사국장 윤선덕
▲산림청◇서기관 승진▷법무감사담당관실 김원중▷운영지원과 주요원▷산림교육치유과 최규로▷산지정책과 윤평화◇기술서기관 승진▷기획재정담당관실 김관호▷법무감사담당관실 김명종▷법무감사담당관실 김대훈▷운영지원과 김인천▷도시숲경관과 김진아▷산지정책과 황성태▷산사태방지과 이영선▷산림병해충방제과 박동신▷목재산업과 김용진
▲국토연구원▷국·공유지연구센터장 조판기▷국가방재연구센터장 한우석▷수자원·하천연구센터장 이상은▷스마트인프라연구센터장 김종학▷스마트공간연구센터장 이재용▷국토시뮬레이션센터장 이영주▷홍보출판팀장 이강식▷지식관리팀장 김상규▷연구기획·평가팀장 박경현▷예산경영팀장 전준호▷인재개발팀장 박동신▷어린이집건립추진단장 김경동▷총무관리팀장 김형표▷재무회계팀장 김성태▷청사관리팀장 이판식
▲한국원자력의학원▷원자력병원 교육수련부장 김병일
▲조선비즈▷부국장 겸 산업부장 김종호