에픽하이, 음원 싹쓸이···"매번 이렇게 말도 안되는 사랑"

에픽하이

힙합그룹 '에픽하이'가 '음원 강자' 명성을 확인했다.



에픽하이가 11일 오후 6시 공개한 새 앨범 '슬립리스 인(sleepless in) __________'의 타이틀곡 '술이 달다'가 12일 오전 8시 기준 멜론을 비롯한 7개 주요 음원사이트 실시간 차트 1위를 싹쓸이했다.



R&B 가수 크러쉬(27)가 피처링한 '술이 달다'는 쓰디쓴 이별의 아픔으로 인해 상대적으로 술이 달게 느껴진다는 내용의 곡이다. 잠 못 이뤄 술을 찾고, 술 때문에 잠 못 이루는 이들의 이야기를 그렸다.



총 7트랙이 실린 앨범의 수록곡 모두 음원차트 상위권에 올랐다. 그룹 '방탄소년단'의 슈가(26)가 작곡과 편곡에 참여한 '새벽에', 싱어송라이터 선우정아(34)가 힘을 실은 '인 서울'로 차트 줄세우기를 하고 있다. 에픽하이는 "16년이나 된 그룹이라서 그런지, 이제는 앨범 나오는 것을 떠나 아침에 눈 떴을 때 그저 하루 더 음악할 수 있는 것에 감사하고 행복하다"며 "차트 성적이나 결과가 중요한 게 아니겠지만, 매번 이렇게 말도 안 되는 사랑으로 더 음악할 수 있는 힘을 주는 분들에게 진심으로 감사하다"고 전했다.



이번 앨범은 에픽하이가 2017년 10월 정규 9집 '위브 던 섬싱 원더풀(WE'VE DONE SOMETHING WONDERFUL)' 이후 1년5개월 만에 발매한 것이다. '불면'을 주제로 다룬 소설집 형태다. 악몽, 실연, 우울증, 내일에 대한 고민 등 저마다 다른 이유로 잠 못 드는 이들에게 바치는 7개의 노래로 구성됐다.



한편, 에픽하이는 13일부터 '2019 유럽투어'에 돌입한다. 독일 베를린, 핀란드 헬싱키, 네덜란드 암스테르담, 벨기에 브뤼셀, 프랑스 파리, 폴란드 바르샤바, 영국 런던을 돈다.