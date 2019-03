에픽하이, 불면과 술 노래하다···'sleepless in __________'

에픽하이

힙합그룹 '에픽 하이'가 1년5개월 만인 11일 오후 6시 새 앨범 '슬립니스 인(sleepless in) __________'을 발표한다.



2017년 10월 정규 9집 '위브 던 섬싱 원더풀(WE'VE DONE SOMETHING WONDERFUL)' 이후 첫 앨범이다.



'불면'을 주제로 다룬 소설집 형태다. 악몽, 실연, 우울증, 내일에 대한 고민 등 저마다 다른 이유로 잠 못 드는 이들에게 바치는 7개의 노래로 구성됐다.



R&B 가수 크러쉬가 피처링한 '술이 달다'가 타이틀곡이다. 쓰디쓴 이별의 아픔으로 인해 상대적으로 술이 달게 느껴진다는 내용의 곡이다. 잠 못 이뤄 술을 찾고, 술 때문에 잠 못 이루는 이들의 이야기를 그렸다.



영화 '웰컴 투 동막골'을 연출한 배종 감독이 뮤직비디오의 메가폰을 잡았다. 가수 겸 배우 아이유와 배우 진서연이 출연, 액션 연기를 선보인다. 총 7트랙이 실린 이번 앨범의 수록곡 피처링진이 화려하다. 이해가 되지 않는 앓음을 겪는 이들을 위한 이야기 '새벽에'는 그룹 '방탄소년단' 슈가가 작곡과 편곡에 참여했고, 악몽에 관한 노래인 '인 서울'은 싱어송라이터 선우정아가 힘을 실었다.



에픽하이는 최근 세계 최대 엔터테인먼트 에이전시인 'WME'와 계약을 체결, 해외 진출을 본격화한다. 4년 만에 북아메리카 투어도 앞두고 있다. 4월1일 미네아폴리스를 시작으로 한달가량 17개 도시에서 총 18회 공연한다. 에픽하이는 2015년에도 북아메리카 9개 도시 투어를 성료했다.