'꿈꾸라' 위너 강승윤, 오늘(11일)부터 일주일 간 스페셜DJ로 활약

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 위너의 리더 강승윤이 MBC FM4U '꿈꾸는 라디오'의 스페셜DJ를 맡는다.

강승윤은 'REALLY REALLY', 'LOVE ME LOVE ME'를 비롯해 작년 12월 발매한 'MILLIONS'까지 연달아 히트시키며 음원강자로 입지를 굳힌 위너의 리더다. 위너 대표곡들의 작사·작곡에 참여하는 등 프로듀서로서 맹활약하고 있는 실력파 뮤지션이기도 하다.

그동안 강승윤은 각종 예능프로그램과 라디오에 출연해 센스 있는 입담까지 자랑해온 만큼 그가 '꿈꾸는 라디오'의 스페셜DJ로서 어떤 모습을 보여줄지 기대를 모은다.

강승윤이 진행하는 '꿈꾸는 라디오' 이번 주 수요일에는 유승우와 안다가, 목요일에는 장재인이 게스트로 출연할 예정이다.

'꿈꾸는 라디오'는 매일 밤 9시부터 11시까지 MBC FM4U (수도권 91.9Mhz)에서 방송되며 인터넷 미니와 미니 어플로도 들을 수 있다.

