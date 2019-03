에픽하이, 오늘(11일) 새 앨범 'sleepless in __________' 발매 (Feat. 크러쉬)

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 에픽하이(Epik High)가 불면(不眠)의 밤을 보내는 모두를 위한 새 앨범을 선보인다.

에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 앨범 'sleepless in __________'을 발매한다.

'불면'을 주제로 다룬 소설집 형태의 이번 앨범은 지난 2017년 10월 발매한 정규 9집 'WE'VE DONE SOMETHING WONDERFUL' 이후 에픽하이가 약 1년 5개월 만에 공개하는 신보로, 악몽, 실연, 우울증, 내일에 대한 고민 등 저마다 다른 이유로 잠 못 드는 이들에게 바치는 7개의 노래로 구성됐다.

타이틀곡 '술이 달다 (LOVE DRUNK)(Feat. 크러쉬)'는 쓰디쓴 이별의 아픔으로 인해 상대적으로 술이 달게 느껴진다는 내용의 곡으로, 잠 못 이뤄 술을 찾고, 술 때문에 잠 못 이루는 이들의 이야기를 그렸다.

영화 '웰컴 투 동막골'을 연출한 배종 감독이 이번 뮤직비디오의 메가폰을 잡았으며, 가수 아이유(IU)와 배우 진서연이 주인공으로 출연해 화려한 액션 연기를 선보인 것으로 전해져 더욱 기대감을 높이고 있다.

이 밖에도 'sleepless in __________'의 목차 'SLEEPLESS', 눈을 감았을 때도 떴을 때도 마주하게 되는 악몽에 관한 이야기 'IN SEOUL (Feat. 선우정아)', 방탄소년단의 슈가가 작곡 및 편곡에 참여한 곡이자 눈에 보이지도, 손에 잡히지도, 이해가 되지도 않는 앓음을 겪는 이들을 위한 이야기 '새벽에 (ETERNAL SUNSHINE)', 가슴에 사무치는 그리움 때문에 잠 못 이루는 연인들의 이야기 'NO DIFFERNET (Feat. YUNA)', 더 나은 내일을 위해 밤새 달리느라 덜 나은 오늘을 겪고 있는 우리들의 이야기 '비가온대내일도 (RAIN AGAIN TOMORROW)', 수많은 잠 못 드는 밤을 함께한 고양이와 집사의 이야기 'LULLABY FOR A CAT'까지 총 일곱 챕터(트랙)가 이번 앨범에 수록됐다.

믿고 듣는 에픽하이의 독보적인 음악적 역량이 돋보이는 새벽 감성의 완결판 'sleepless in __________' 전곡은 11일 오후 6시부터 감상할 수 있다.

