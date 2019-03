'음중' 있지(ITZY), 1위·7관왕 '기염'…TXT·Jus2 데뷔 [종합]

[스포츠조선 남재륜 기자] '음악중심' 걸그룹 있지(ITZY)가 1위에 등극했다.

9일 방송된 MBC '쇼 음악중심'에서 3월 둘째 주 1위 후보로 엔플라잉 '옥탑방', 있지 '달라달라', 화사 '멍청이'가 올랐다. 이 가운데 있지가 1위를 차지해 음악방송 7관왕을 달성했다.

있지는 "항상 신경 써주시는 박진영 PD님 감사합니다. 또 '달라달라' 사랑해주시는 팬 분들에게 감사합니다. 앞으로 더 열심히 하는 '있지' 되겠습니다"라고 소감을 전했다.

'초특급 신인' ITZY는 신인답지 않은 파워풀한 퍼포먼스와 발랄한 에너지, 그리고 남다른 비주얼이 돋보이는 5인조 걸그룹이다. 그룹명은 '너희가 원하는 거 전부 있지? 있지!'라는 의미를 지닌다.

첫 디지털 싱글 'IT'z Different(있지 디퍼런트)'의 타이틀 곡 '달라달라'는 EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 모은 'Fusion Groove(퓨전 그루브)' 사운드와 당당한 메시지가 경쾌하면서도 패기 넘치는 분위기를 풍긴다.

이날 다채로운 컴백, 데뷔 무대도 펼쳐졌다.

'방탄소년단 동생'으로 화제를 모은 투모로우바이투게더는 타이틀곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다(CROWN)' 무대를 선보였다. 투로모우바이투게더는 청량한 소년미를 과시하며 지상파 데뷔를 무사히 마쳤다.

갓세븐 메인 댄서 유겸과 메인 보컬 JB로 구성된 Jus2는 'Focus On Me'무대를 공개했다. 'Focus On me'는 상대방을 원하고 나아가 매료시키는 모습을 표현한 곡으로 두 사람은 절제된 카리스마로 환상적인 호흡을 자랑했다.

10년만에 솔로데뷔한 인피니트 장동우는 'NEWS' 무대를 꾸몄다. 타이틀곡 'NEWS'는 이별 이후의 복잡한 감정을 표현한 몽환적인 분위기의 슬로우 템포 곡이다. 장동우는 보컬과 랩, 퍼포먼스까지 완벽한 무대를 선사했다.

두번째 미니앨범으로 돌아온 라비는 '턱시도' 무대를 꾸몄다. 타이틀곡 '턱시도'는 지루한 일상의 루틴에서 벗어나 이 순간만큼은 흥겹고 자신 있게 놀고 태워보자는 의미를 담은 곡이다.

(여자)아이들은 지난 2월 26일 미니 2집 '아이 메이드'로 컴백했다. (여자)아이들은 '세뇨리따' 무대를 선보이며 한층 더 매혹적이고 짙어진 보컬과 퍼포먼스를 선보였다.

여섯 번째 미니앨범 '나르키소스(NARCISSUS)'로 컴백한 SF9은 타이틀 곡 '예뻐지지 마'를 선보였다. '예뻐지지 마'는 트랩, EDM, 레게 등 다양한 장르가 복합적으로 구현된 곡이다. 그리스 신화의 나르키소스를 재해석해 거울 속에 비친 나 자신에게 "지금도 충분히 예쁘니 더 예뻐지지 말라"고 말하는 나르시시즘 요소를 담았다.

몬스타엑스는 정규 2집 두 번째 파트인 'THE 2ND ALBUM:TAKE.2 'WE ARE HERE'(위 아 히어)'로 돌아왔다. 신곡 '엘리게이터'는 몬스타엑스 특유의 힙합적인 느낌에 파워풀한 퓨처팝 사운드가 믹스매치 된 댄스곡으로 이번 앨범 전체를 지탱하는 중심축이다. 가사에는 서로의 늪으로 더 끌어당긴다는 중독적인 훅과 벅차오르는 감정의 흐름을 담아냈다.

하성운은 워너원 멤버들 중에서 윤지성에 이어 두 번째로 솔로 가수로 나섰고, 미니앨범 'My Moment'를 발표했다. 타이틀 곡 'BIRD'는 세련된 신스 패드와 드럼 비트 위에 경쾌한 멜로디가 돋보이는 곡이다.

이외에도 이날 '쇼 음악중심'에는 장동우, 라비, 효민, 용감한 홍차, 엔플라잉, 하은요셉, 트레이, 핑크레이디, 배너가 출연해 무대를 꾸몄다.

sjr@sportschosun.com