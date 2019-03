'뮤직뱅크' ITZY(있지), '달라달라'로 1위 등극…Jus2-장동우 데뷔 [종합]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '뮤직뱅크' ITZY(있지)가 1위에 등극했다.

8일 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에는 ITZY의 '달라달라'와 하성운의 'BIRD'가 1위 후보에 올랐다. 이 가운데 ITZY(있지)가 1위를 차지했다.

1위 후보곡인 ITZY의 '달라달라'는 EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 모은 'Fusion Groove(퓨전 그루브)' 사운드와 "외모만 보고 내가 날라리 같대요 So what? 신경 안 써 I'm sorry I don't care.", "난 지금 내가 좋아 나는 나야" 등 당당한 메시지가 경쾌하면서도 패기 넘치는 분위기를 풍기는 곡이다.

1위 후보 하성운은 타이틀곡 '버드(BIRD)'로 팬들을 만났다. 솔로 가수로 첫 발을 내딛는 하성운은 자신만의 음악 색깔이 가득한 무대를 선보였다. '버드'는 하성운이 직접 작사, 작곡에 참여한 곡이다.

또 이날 빅스 라비, 인피니트 장동우가 솔로로 출격해 화려한 무대를 꾸몄다. 또한 갓세븐의 JB와 유겸이 결성한 유닛 Jus2(저스투)와 신인 그룹 투모로우바이투게더가 데뷔 무대를 공개했다.

또한 역주행으로 인해 화제를 불러 일으키고 있는 엔플라잉의 '옥탑방' 무대도 펼쳐졌다.

한편 이날 '뮤직뱅크'에는 (여자)아이들, ITZY, Jus2, MONSTA X, N.Flying, SF9, TOMORROW X TOGETHER, VANNER (배너), 드림캐쳐, 라비 (RAVI), 온앤오프 (ONF), 용감한 홍차, 임팩트, 자이언트핑크, 장동우, 트레이, 하성운, 하은요셉이 출연했다.

