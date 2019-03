동방신기 서울 앙코르콘 D-1, 격이 다른 레전드 스테이지가 펼쳐진다

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 'K-POP 제왕' 동방신기(SM엔터테인먼트 소속)의 서울 앙코르 콘서트가 하루 앞으로 다가왔다.

동방신기는 3월 9~10일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 'TVXQ! CONCERT -CIRCLE- #with'(동방신기 콘서트 -서클- #위드)를 개최, 두 멤버의 완벽한 호흡과 다채로운 음악, 강렬한 퍼포먼스가 어우러진 최고의 공연으로 관객들을 매료시킬 전망이다.

특히 이번 앙코르 콘서트에서 동방신기는 작년 12월 발표해 각종 글로벌 음악 차트 1위를 차지한 데뷔 15주년 기념 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브)의 수록곡들을 새롭게 선사, 'Sooner Than Later'(수너 댄 레이터)와 유노윤호 '夜話 (City Lights)'(야화), 최강창민 '아스라이… (Beautiful Stranger)' 등 솔로 무대를 최초 공개할 예정이어서 팬들의 뜨거운 반응이 기대된다.

또한 'Hug (포옹)', 'Rising Sun (순수)', '주문 - MIROTIC', 'Something'(썸띵), '운명 (The Chance of Love)' 등 눈부신 히트곡 퍼레이드도 예고, 한층 업그레이드된 동방신기만의 고품격 퍼포먼스와 새로운 매력을 만끽할 수 있어, 또 한번의 레전드 스테이지 탄생에 높은 관심이 기대된다.

한편, 동방신기는 활발한 가수 활동을 통해 변함없는 '톱클래스' 면모를 발휘하며 맹활약하고 있을 뿐 아니라, 최근 '나 혼자 산다', '라디오스타', 가로채!널', '커피프렌즈' 등 각종 예능 프로그램에 출연, 무대 위 카리스마 넘치는 모습과는 다른 친근한 매력을 보여줘 좋은 반응을 얻고 있다.

