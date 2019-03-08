[인사] 보건복지부 외

입력 2019.03.08 03:49
▲보건복지부▷한의약정책과장 정영훈
▲국가인권위원회◇고위 공무원 승진▷정책교육국장 조영호(일반직 고위 공무원 나급)
▲한국천문연구원▷정책부장 김영수
▲서울예대▷경영부총장 겸 기획조정실장 이강우▷교학부총장 백형찬▷전략기획실장 이승건▷창작·실습지원본부장 옥도일 ▷학생상담센터장 변상우▷예술창조센터장 양정웅▷문화예술교육원장 황두진
▲세종대▷대외부총장 김경원▷융합예술대학원장 한창완▷생명과학대학장 이영주▷전자정보공학대학장 김정▷박물관장 정혜경▷신문방송국주간 임종수▷법무감사실장 최승재▷국제학부장 이병진▷역사학과장 조원▷미디어커뮤니케이션학과장 허행량▷경영학과장 김혜진▷호텔관광외식경영학부장 고영대▷물리천문학과장 서순애▷화학과장 임동렬▷전자정보통신공학과장 현경숙▷컴퓨터공학과장 이영렬▷건축학과장 김동현▷환경에너지공간융합학과장 홍성욱▷항공우주공학과장 안존▷기계공학과장 이권용▷나노신소재공학과장 명승택▷패션디자인학과장 김숙진▷음악과장 오은경▷무용과장 김형남▷만화애니메이션학과장 김세훈▷영화예술학과장 황철민▷대학원 인공지능언어공학과장 이신행▷대학원 전자공학과장 김덕기▷대학원 정보통신공학과장 김무영