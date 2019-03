다니엘 헤니, 반려견과 행복 일상…"아빠, 나 피곤해"

[스포츠조선 남재륜 기자] 배우 다니엘 헤니가 반려견과의 일상을 공개했다.

다니엘 헤니는 7일 자신의 인스타그램에 "Dad, please tuck me in bed. I'm suuuuper tired...(아빠. 제발 나를 침대에 눕혀줘. 나 너무 피곤해)"라는 글과 함께 한장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 다니엘 헤니는 강아지를 끌어안고 미소를 짓고 있다. 다니엘 헤니의 조각 같은 비주얼이 시선을 사로잡는다.

다니엘 헤니는 최근 MBC '나 혼자 산다'에서 LA 싱글 라이프를 선보였다. 그는 오는 20일 개봉을 앞둔 영화 '돈'에 특별출연해 오랜만에 국내 관객들과 만날 예정이다.

