Jus2, 'FOCUS ON ME' MV 공개 26시간 만에 유튜브 1000만뷰 돌파

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] GOT7(갓세븐) JB와 유겸으로 구성된 새 유닛 Jus2(저스투)의 신곡 'FOCUS ON ME(포커스 온 미)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 2000만뷰를 돌파했다.

Jus2가 5일 오후 6시 첫 미니앨범 'FOCUS(포커스)'를 발매하기 앞서 4일 0시 선공개한 타이틀곡 'FOCUS ON ME' MV가 6일 오전 7시 40분경 2000만뷰를 달성했다. 해당 MV는 공개 약 26시간 만인 5일 오전 2시 20분경 유튜브 조회수 1000만뷰를 돌파하며 국내외 뜨거운 인기를 증명했다.

아울러 Jus2의 새 앨범 'FOCUS'는 6일 오전 기준 뉴질랜드, 싱가포르 등 해외 7개 지역 아이튠즈 앨범차트 정상을 차지하고 홍콩, 멕시코, 브라질, 스웨덴, 캐나다, 미국 등 해외 29개 지역 아이튠즈 앨범차트 TOP10에 이름을 올려 '글로벌 대세돌'다운 면모를 과시했다.

Jus2의 JB, 유겸이 직접 작사, 작곡에 참여한 'FOCUS ON ME'는 다크한 R&B 리듬과 상대방을 원하고 나아가 매료시키는 모습을 표현한 가사가 조화를 이뤘다. 특히 두 사람의 섹시 카리스마 매력과 균형 잡힌 춤선이 돋보이는 'FOCUS ON ME'의 퍼포먼스는 팬들의 눈과 귀를 동시에 만족시킨다.

'FOCUS ON ME' MV 속 JB와 유겸은 감각적인 화면 구성을 배경으로 세련된 패션, 절제된 안무 등을 선보이며 묘한 자극을 선사한다.

JYP엔터테인먼트가 GOT7 JB, 진영의 유닛 'JJ프로젝트'에 이어 두 번째로 선보인 유닛 'Jus2'는 '메인 보컬 JB와 메인 댄서 유겸의 환상 조합'이라는 호평을 받았다. JB와 유겸은 Jus2의 첫 미니앨범 'FOCUS'의 타이틀곡 'FOCUS ON ME'는 물론 'DRUNK ON YOU', 'TOUCH', 'SENSES', 'LOVE TALK', 'LONG BLACK' 등 총 6트랙 전곡의 작사, 작곡에 참여하며 음악적 스펙트럼을 확장했다.

아울러 Jus2는 지난 5일 오후 8시 새 앨범 발매를 기념해 서울 광진구 광장동 워커힐 씨어터에서 'Jus2 LIVE PREMIERE with V LIVE'라는 타이틀로 공연을 개최하고 팬들과 기쁨을 나눴다. 이날 JB와 유겸은 신곡 'FOCUS ON ME', 'TOUCH', 'LONG BLACK' 무대를 최초 공개해 팬들의 환호를 받았다.

한편 Jus2는 '해외 7개 도시, 10회 공연' 규모의 쇼케이스 투어를 개최하고 해외 팬들과도 만난다. 4월 7일 마카오를 시작으로 4월 10일과 11일 도쿄, 14일 타이베이, 17일과 18일 오사카, 21일 자카르타, 27일과 28일 방콕, 5월 4일 싱가포르에서 각각 쇼케이스를 진행한다. 일본에서도 4월 10일 앨범 'FOCUS'의 재팬 에디션 발매를 확정했다.

