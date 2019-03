올해 베네치아 한국관, 여성을 논한다

'역사가 우리를 망쳐놨지만, 상관없다.'



올해 베네치아 비엔날레 한국관 전시 제목은 이것(History Has Failed Us, but No Matter)이다. 한국계 미국인 여성 소설가 이민진이 재일교포 이민의 역사를 다룬 소설 '파친코' 첫 문장에서 따왔다. 김현진 예술감독은 "전시를 통해 과거 억압의 역사를 다시 읽고 쓸 새 동력으로 젠더 다양성을 강조하겠다"고 말했다. 한국관 전시 예산은 4억6000만원이다.





퀴어 미학을 다룬 정은영의 영상 작품 '섬광, 잔상, 속도와 소음의 공연'의 한 장면. /한국문화예술위원회

예술감독을 포함해 정은영(45), 남화연(40), 한국계 덴마크인 제인 진 카이젠(39) 등 세 명의 참여 작가가 전부 여성이다. 전시 장르도 모두 영상. 근대 동아시아의 아카이브 추적에 기반해 "이 세계가 서구와 남성의 언어로 규범화돼 있지 않은지" 묻는 작품들이다.



여성국극에 천착해 온 정은영의 '섬광, 잔상, 속도와 소음의 공연'이 한국 관 전면에 전시되는데, 트렌스젠더 음악가·레즈비언 배우 등 4인을 등장시킨 퀴어 퍼포먼스를 다룬다. 남화연의 '반도의 무희'는 무용수 최승희를 통해 국가주의와 오리엔탈리즘을 건드리고, 제인 진 카이젠의 '이별의 공동체'는 바리공주 설화를 재해석해 성차별 및 디아스포라의 문제를 파고든다. 전시는 이탈리아 베네치아에서 5월 11일부터 11월 24일까지 열린다.