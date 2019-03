엑소, 'Love Shot' MV 조회수 1억뷰 돌파 '통산 10번째 1억뷰''

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]엑소(EXO)의 히트곡 'Love Shot'(러브 샷) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했다.

작년 12월 13일 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 공개된 엑소 정규 5집 리패키지 타이틀 곡 'Love Shot' 뮤직비디오는 지난 4일 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파, 통산 10번째 1억뷰를 기록해 엑소의 글로벌한 인기를 다시 한번 실감케 했다.

이로써 엑소는 'Monster', 'CALL ME BABY', 'Ko Ko Bop' 등 3편의 2억뷰 뮤직비디오와 '으르렁', '중독', '늑대와 미녀', 'Lotto', 'LOVE ME RIGHT', 'Tempo', 'Love Shot'까지 7편의 1억뷰 뮤직비디오를 보유해 눈길을 끈다.

더불어 엑소 정규 5집 리패키지 앨범 'LOVE SHOT'은 발표 당시 각종 음원, 음반 차트, 음악방송 1위를 휩쓸었음은 물론, 아이튠즈 종합 앨범 차트 전 세계 62개 지역 1위, 미국 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 3주 연속 1위, 중국 샤미뮤직 종합 차트 1위, 대만 KKBOX 한국 싱글 차트 1위 등 글로벌 인기 행진을 펼쳐, 엑소의 막강 파워를 입증한 바 있다.

한편, 엑소의 흥미진진한 사다리 복불복 여행기를 담은 '엑소의 사다리 타고 세계여행 - 가오슝&컨딩편'은 매주 월~금요일 오후 6시 프리미엄 동영상 서비스 옥수수(oksusu) 및 태국 모바일TV 애플리케이션 트루아이디(TrueID), 대만 라인TV에서 동시 공개되며, 매주 수요일 오후 8시 XtvN을 통해서도 방송돼 시청자들의 많은 사랑을 받고 있다.

