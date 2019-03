에픽하이, 타이틀곡 '술이달다(feat. 크러쉬)'…BTS 슈가 '새벽에' 작곡 참여

[스포츠조선 김영록 기자]그룹 에픽하이(Epik High)의 새 앨범 트랙리스트가 베일을 벗었다.

에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 5일 0시 공식 SNS 채널들을 통해 오는 11일 발매 예정인 새 앨범 'sleepless in __________' 트랙리스트 이미지를 공개했다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 '술이 달다 (feat. 크러쉬)'를 비롯해 'Sleepless', 'In Seoul (feat. 선우정아)', '새벽에', 'No Different (feat. Yuna)', '비가 온대 내일도', 'Lullaby For A Cat'까지 총 일곱 개의 트랙이 수록됐다.

트랙리스트와 함께 새 앨범 참여 아티스트들이 각각 맡은 트랙 및 구체적 역할도 공개됐다. 이전 앨범들과 마찬가지로 'sleepless in __________' 역시 앨범의 모든 트랙을 에픽하이가 직접 프로듀싱했으며, 참여진 공개 당시 뜨거운 화제를 모았던 방탄소년단의 슈가는 수록곡 '새벽에' 작곡 및 편곡에 참여해 기대를 모은다.

크러쉬는 타이틀곡 '술이 달다', 선우정아는 수록곡 'In Seoul' 피처링으로 참여했으며, 말레이시아 가수로는 최초로 빌보드 차트 TOP10에 도달한 글로벌 뮤지션 유나(YUNA)와 대세 프로듀서 코드 쿤스트(CODE KUNST)는 수록곡 'No Different'에서 각각 피처링, 작곡·편곡을 맡아 에픽하이와 협업을 펼쳤다.

한편, 초호화 아티스트들이 참여한 트랙리스트 공개로 더욱 화제가 되고 있는 에픽하이의 새 앨범 'sleepless in __________'는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트와 오프라인 음반매장을 통해 발매되며 5일 오후부터 주요 음반 사이트를 통해 예약판매가 시작된다.

