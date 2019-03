[윤희영의 News English] 사이클 좋아하는 남성들을 위한 희소식

봄기운이 완연하다(Spring is in the air). 사이클 애호가들은 쫄바지(skin-tight pants)를 챙기기 시작했다. 마침 남성들에게 반가운 소식(welcome news)이 들려온다.



자전거 타는(ride a bike) 것이 성·비뇨기 기능에 손상을 주지(damage sexual or urinary functions) 않는다는 연구 결과가 나왔다. 생식기에 가해지는 지속적 압력(prolonged pressure to the genitals)이 불임을 초래할(cause infertility) 수도 있다는 과거 주장을 뒤집어 안도감을 주고 있다(come as a relief).





'비뇨기학 저널'에 따르면(according to the Journal of Urology) 자전거 타기는 발기부전(erectile dysfunction)과 요로 감염증(urinary tract infection)을 일으킨다는 기존 우려와 달리 생식기관에 해를 끼치지(do harm to men's reproductive organs) 않는 것으로 조사됐다.



연구는 사이클·수영·달리기를 각각 선호하는 남성 3919명을 대상으로 이뤄졌다. 역대 최대 비교 연구(the largest comparative study to date)였다. 사이클은 2년 이상, 일주일에 세 차례 이상, 하루 평균 40㎞를 달리는 고강도 그룹(high-intensity group)과 이 기준에 미치지 못하는(fall below the criteria) 저강도 그룹으로 구분했다. 수영과 달리기는 저강도 범주에 속하는(fall in the low-intensity category) 것으로 분류했다.



자전거 종류, 도로 특성(road characteristics), 핸들 높이(height of handlebar), 안장 종류·각도, 보호용 반바지 등 착용 복장(gear such as padded shorts), 운동 순서·방법(exercise routine)을 감안했다. 안장에 쓸려 아픈 경험(saddle sore), 생식기 무감각(genital numbness), 요로 병력(medical history of urinary tract) 여부도 고려했다.



그 결과, 수영·달리기와 다름없는 성·비뇨기 건강 상태를 보였다. 고강도 사이클 애호가들은 오히려 더 뛰어난 발기 기능을 갖고 있는(have better erectile function) 것으로 나타났다. 요도 협착에 걸릴 수는 있으나(be prone to urethral strictures) 생식 건강에는 거의 영향을 받지 않는(be barely impacted) 것으로 조사됐다.



사이클은 심혈관 건강에 엄청난 도움을 주고(provide tremendous cardiovascular benefits) 관절에는 충격이 적어(be low-impact on joints) 건강상 이익이 위험성보다 훨씬 더 크다고(far outweigh risks) 한다. 호르몬 불균형을 유발해(cause hormonal imbalances) 생식력에 영향을 준다던(affect fertility) 과거 조사는 표본 크기가 작고 근거가 박약했다고(be based on insufficient evidences) 지적한다.



다만 핸들 높이를 안장보다 낮게 하면(lower the handlebar below the saddle) 저림이나 쓰라림을 겪을(undergo numbness and soreness) 가능성이 커지니 주의하라고 한다.