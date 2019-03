5G, 인공지능, 로봇… 올해 '기술 변곡점' 맞았다

5G 시대, 치열한 新기술 경쟁 시작



삼성전자, 화면 접히는 '갤럭시 폴드' 내놔 통신장비·칩셋으로 5G 주도권 장악 나서

LG전자, 돌돌 말리는 '롤러블 TV' 공개… 카이스트와 함께 '6G 연구센터'도 설립

SK텔레콤, 5G 통신망 이달 상용화 시작 VR 활용한 차세대 콘텐츠·서비스도 준비





올 초부터 IT업계가 기술 전면전을 벌이고 있다. 화면을 접었다 펼 수 있는 폴더블 스마트폰(맨 위 사진) 등장은 물론, 5G 상용화로 AR·VR 기반 서비스(가운데 사진)도 개발 가속도가 붙었다. 패널이 돌돌 말리는 롤러블TV(맨 아래 사진) 역시 모습을 드러냈다. / 삼성전자·SK텔레콤·LG전자 제공

"2019년은 기술 변곡점(變曲點)을 맞이하는 해다."



지난 1월 미국 라스베이거스에서 열렸던 세계 최대 IT(정보기술) 전시회 'CES 2019'부터 지난달 말 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 전시회 'MWC 2019'를 관통하는 메시지는 바로 '기술 변곡점'이었다. 삼성전자는 지난달 20일 미국 샌프란시스코에서 자사 최초의 폴더블(화면을 접었다 펴는) 스마트폰인 '갤럭시 폴드'와 5G(5세대 이동통신)용 '갤럭시S10'을 내놨고, 중국 화웨이는 지난달 24일 MWC에서 5G·폴더블 폰 '메이트X'를 선보였다. LG전자 역시 듀얼 스크린을 탑재한 5G 스마트폰 'V50 씽큐 5G' 공개로, 새로운 스마트폰 경쟁에 불을 붙인 상태다.



이뿐만이 아니다. 로봇, 자율주행차, 인공지능(AI) 등 미래로만 여겨졌던 기술이 올해 들어 속속 현실로 다가오고 있다. 지난 10여 년간 LTE(4세대 이동통신)와 모바일이라는 두 축으로 굴러갔던 IT 업계가 올해를 기점으로 차세대 기술·기기로 전환하기 시작했다.



◇5G부터 로봇까지… 기술 전면전 시작됐다



이 같은 모습을 단적으로 볼 수 있었던 곳이 지난달 28일 폐막한 MWC였다. 이번 MWC에 참가한 모든 기업은 나란히 5G를 전면에 내세웠다. 5G는 기존 LTE보다 데이터 전송 속도가 20배 이상 빠른 데다 지연·끊김이 거의 없는 통신 기술이다. 상용화되면 스마트폰뿐 아니라 냉장고·세탁기·자동차 같은 모든 기기가 인터넷에 연결돼 방대한 데이터를 전송할 수 있다. 또 AI로 모든 기기를 관리·통제하는 '스마트 사회'를 만들 수 있다.



삼성전자는 5G용 스마트폰과 통신장비·칩셋을 선보이면서 5G 주도권 장악에 나섰다. 삼성전자는 이번 MWC에서 주관사인 GSMA(세계이동통신사업자협회)와 손잡고 전시장 전역에 5G망을 구축해 전시 현장을 생중계했다. 또 전시장에서 360도 카메라 영상을 촬영하고 실시간 전송·분석하는 드론(무인기), 증강현실(AR)로 공장 설비를 관리하는 5G용 로봇도 선보였다. 삼성전자는 현재 세계 통신사들에 3만6000대 이상의 5G 기지국을 공급한 상태다.



LG전자는 5G와 함께 등장할 로봇·자율주행차에 집중하고 있다. LG전자는 지난 CES에서 사람이 착용해 힘을 더 낼 수 있는 '클로이 수트봇' 공개를 비롯, 지금까지 총 9종의 로봇을 선보였다. 또 자율주행차 분야에서는 미국 마이크로소프트(MS), 차량용 반도체 1위 기업인 NXP 등과 손잡았다. LG전자는 한국과학기술원(KAIST)과 함께 5G를 넘어 6G(6세대 이동통신) 기술을 연구·개발하는 '6G 연구센터'도 설립했다.



한국 대표 인터넷 기업인 네이버 역시 5G 시대를 맞이해 사업 영역을 로봇으로 확대하고 있다. 네이버는 지난 1월 CES에서 자체 개발한 5G 로봇팔 '앰비덱스'와 실내 자율주행 로봇 '어라운드 G'를 선보였다. 네이버는 LG전자, KT뿐 아니라 세계적 반도체 기업인 인텔과도 협업해 로봇 사업을 확대한다.



SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 통신 3사는 이달말 5G 전면 상용화를 준비 중이다. SK텔레콤은 이번 MWC에서 가상현실(VR) 기기를 활용해 서울 그랜드 워커힐 호텔을 그대로 재현해, 방·레스토랑을 살펴보고 예약까지 할 수 있는 '5G 하이퍼 스페이스' 서비스를 선보이고, 다른 VR 콘텐츠·서비스도 준비 중이다. KT는 바르셀로나와 부산을 5G로 실시간 연결해 영상을 전송하는 기술을 선보였다.



◇스마트폰·TV 등 기존 IT 기기는 폼팩터 혁신



2019년은 새로운 기술만 등장하는 시기가 아니다. 스마트폰·TV 등 기존 IT 기기들은 올해를 기점으로 완전히 형태(폼팩터)를 탈바꿈하기 시작했다. 폴더블폰이 대표적이다. 삼성전자가 다음 달 출시하는 폴더블폰 갤럭시 폴드는 접었을 때 화면 크기가 4.6인치이지만 펼치면 7.3인치까지 커지는 제품이다. 안으로 접는 인폴딩 방식을 적용해 대화면 디스플레이를 내부로 숨겼다. 중국 화웨이는 갤럭시폴드보다도 화면 크기가 더 큰 폴더블폰 메이트X를 내놨다. 메이트X는 접으면 6.6인치, 펼치면 8인치까지 커진다. LG전자는 완전히 접는 방식은 아니지만, 스마트폰에 연결해 화면을 두 배로 키우는 '듀얼 스크린'을 채택했다.



그동안 살짝 구부리거나, 베젤을 줄이는 정도에 그쳤던 TV 역시 올해 대대적인 변신을 시작한다. LG전자가 선보인 롤러블(화면을 둘둘 말 수 있는) TV가 대표적이다. LG전자가 CES에서 선보인 롤러블 TV는 평상시에는 제품 하단 보관함에 디스플레이를 숨겨놨다가, 실제 TV를 볼 때는 둘둘 말아 올려 큰 화면으로 볼 수 있는 TV다. 화면 크기 역시 사 용자가 원하는 수준으로 조절할 수 있게 할 계획이다.



업계 관계자는 "IT의 인프라인 통신기술부터 겉모습인 형태까지 모두 바뀌는 시기가 바로 2019년"이라며 "지난번 변곡점에 주도권을 잡았던 미국 실리콘밸리 기업, 한국 삼성전자가 지난 10년을 이끌어왔던 것처럼, 새로운 변곡점을 맞은 올해 기술을 주도하는 기업이 앞으로 10년을 석권할 것"이라고 말했다.