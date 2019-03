'소속사와 분쟁' 강다니엘, 새 개인 인스타 계정 개설… 2시간만에 35만 돌파

소속사와 분쟁 중인 그룹 워너원 출신 가수 강다니엘(23)이 "사실이 아닌 악의적 추측성 기사들이 보도돼 많이 당황스러웠다"며 "진실은 꼭 알려질 것"이라고 밝혔다.





강다니엘은 3일 공식 팬카페를 통해 "(소속사인) LM엔터테인먼트 측과 분쟁 중에 있다"며 "한 달여간 동안 저를 믿고 기다려주신 팬 여러분께 안 좋은 기사를 통해 소식을 전하게 돼 죄송하다"고 했다.



이어 "제가 소셜미디어( SNS)로도 활동하는 모습을 보여드리지 못해 많은 팬이 걱정하지 않을까 하는 마음에 소속사에 제 명의로 만들어져 있는 소셜미디어 계정을 양도해달라고 요청했지만 거절당했다"며 "이후 소속사와 분쟁 중이라는 기사가 나갔다"고 설명했다.



강다니엘은 "사실이 아닌 많은 악의적 추측성 기사들이 보도되면서 저 또한 많이 당황스러웠다"고 했다. 이어 팬들에게 "여러분 너무 보고 싶고, 무대도 얼른 다시 서고 싶다. 저를 믿어주시고 조금만 기다려달라"며 "진실은 꼭 알려질 것"이라고 했다.



그는 "팬 여러분에 대한 걱정과 기다림이 너무 많아서 내일 낮 12시에 개인 인스타그램 계정을 새로 개설하기로 용기를 냈다"고 했다.



강다니엘은 예고 대로 4일 낮 12시에 새로운 개인 인스타그램 계정(daniel.k.here)을 공개했다. 강다니엘은 "Hello. It’s been so long(안녕. 오랜만이야)"라는 글과 함께 사진 3개를 올렸다. 계정 프로필에는 "This is the real Daniel.K"라며 ‘진짜 강다니엘의 계정’이라고 강조하는 문구도 있다. 강다니엘의 새 계정은 개설 2시간 만인 이날 오후 2시 현재 팔로어 수가 35만 명을 넘어섰다.



앞서 강다니엘이 지난달 소속사에 전속계약 해지를 요구하는 내용증명을 보냈다고 인터넷매체들이 보도했다. 강다니엘이 보낸 내용 증명에는 계약서 내용을 수정해주지 않으면 전속계약이 해지된 것으로 알겠다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 또한 강다니엘이 최근 강남클럽 버닝썬 사건으로 논란의 중심에 선 그룹 빅뱅의 멤버 승리(29)의 소개로 홍콩의 40대 사업가를 만났고, 이 사업가가 강다니엘을 위한 투자자들을 확보했다는 의혹이 제기되면서 분쟁을 둘러싼 논란이 커졌다.



LM엔터테인먼트 측은 전날 "강다니엘이 내용 증명을 보낸 것은 맞지만 전속계약 해지에 대한 것이 아니다"라면서 "회사와 아티스트간 오해가 생긴 부분이 있다. 적극적으로 소통해 원만한 합의를 할 수 있게 최선을 다하겠다"는 입장을 밝혔다.





강다니엘은 2017년 엠넷 서바이벌 프로그램 '프로듀스101 시즌2'에 참여해 최종 1위를 차지하며 같은 해 8월 그룹 워너원의 센터로 데뷔했다. 워너원은 지난해 12월 31일 자로 활동이 종료됐다. 그룹 활동이 끝난 이후 강다니엘은 워너원 출신 윤지성(28)과 함께 MMO엔터테인먼트를 떠나 LM엔터테인먼트와 새로 계약을 체결했다.



아래는 강다니엘 글 전문



안녕하세요 강다니엘입니다.

먼저, 한 달여간의 기간 동안 저를 믿고 기다려주신 팬 여러분들께 감사드리며, 안 좋은 기사를 통하여 소식을 전하게 되어 다시 한 번 죄송합니다.

오늘 갑작스럽게 나가게 된 기사와 같이, 저는 LM엔터테인먼트 측과 분쟁중에 있습니다.

제가 SNS로도 활동하는 모습을 보여드리지 못하여 많은 팬분들께서 걱정하시지 않을까 하는 마음에 작은 소식이라도 전하고자 소속사에 제 명의로 된 SNS 계정의 양도를 요청해왔습니다.

팬 여러분들께 더 좋은 모습을 보여드리기 위하여 소속사에게 자발적으로 양도해줄 것을 거듭 부탁하며 기다려왔으나, 소속사는 SNS 계정의 양도를 거절하였고, 오늘 분쟁 중이라는 기사가 나가게 되었습니다.

기사를 접하고 고민하는 시간 동안 사실이 아닌 많은 악의적 추측성 기사들이 보도되기 시작하면서 저 또한 많이 당황스러웠으나, 저보다는 여러분이, 사실이 아닌 이야기들로 마음을 다치시게 될 팬 여러분들에 대한 걱정과 기다림이 너무 많아서 내일 낮 12시에 새로운 저의 개인 인스타그램 계정을 새로 개설하기로 용기를 내었습니다.

이런 결정을 내리기까지 많이 생 각하며 고민을 하였고, 정말 순수히 저와 팬 여러분들을 위해 결정한 저의 행동입니다.

여러분 너무 보고 싶고 무대도 얼른 다시 서고 싶습니다.

힘든 이 시간, 여러분이 제게 해주신 말들과 그동안의 추억들로 제가 버틸 수 있었습니다.

여러분께 좋은 모습으로 설 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

저를 믿어주시고 조금만 기다려주세요.

진실을 꼭 알려질 것입니다.

감사합니다.