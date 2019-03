[SC이슈] 강다니엘, 팬들과 약속대로 개인 SNS 오픈…벌써 2만 팔로워

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 가수 강다니엘이 개인 인스타그램을 개설했다.

강다니엘은 4일 새로운 인스타그램 계정을 오픈하며 "This is the real Daniel.K"라는 프로필 소개글과 함께 자신의 얼굴이 담긴 사진을 게재했다.

이 계정은 개설 30분도 되지 않은 시점에 벌써 2만 4천 팔로워를 돌파하며 강다니엘의 인기를 입증했다.

앞서 강다니엘은 소속사에 내용증명을 보낸 사실이 알려진 지난 3일 공식 팬카페에 "LM엔터테인먼트(소속사)와 분쟁 중"이라고 밝혔다.

강다니엘은 걱정하는 팬들에게 작은 소식이라도 전하고자 소속사에 자신 명의로 된 SNS 계정의 양도를 요청했으나 거절당했다면서 "내일 낮 12시에 새로운 저의 인스타그램 계정을 개설하기로 용기를 냈다"고 밝힌 바 있다.

