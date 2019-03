"like it"…선미, 신곡 '누아르(Noir)' 네 번째 콘셉트 티저

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 선미가 신곡 '누아르(Noir)' 발매를 앞두고 네 번째 컨셉 포토 티저를 공개했다.

오는 3월 4일 오후 6시 신곡 '누아르(Noir)' 발매 소식 이후 연일 화제를 모으고 있는 선미가 네 번째 'like it' 티저를 공개했다.

2일 자정 메이크어스 엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 선미의 신곡 '누아르(Noir)'의 네 번째 'like it' 티저로 3장의 컨셉 포토를 공개했다. 공개된 티저에는 발랄한 매력을 가득 담은 양갈래 머리와 알록달록한 네일, 깊은 눈빛을 담아낸 시선으로 사랑스러움과 반항적인 매력을 동시에 드러냈다. 이어 손으로 한쪽 얼굴을 가리고 정면을 응시해 몽환적인 매력을 담아낸 사진과 나른한 눈빛으로 정면을 응시하는 사진이 같이 공개되었다.

또한 이번 'like it'티저에서는 하트심볼이 담겼던 지난 티저들과 달리 볼에 직접 하트 마크를 그려 시선을 사로잡았다. 이전까지 공개했던 티저에 'Like'와 'Follow'가 쓰여졌던 것에 이어 네 번째 'like it' 티저에는 'Subscribe(구독)' 가 사용되어 눈길을 끈다.

선미는 하트 심볼을 메인 테마로 하여 연일 공개한 'like it' 티저를 통해 신곡 '누아르(Noir)'가 담아낼 누아르에 대한 새로운 해석을 예고하면서, 신곡에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.

특히 선미는 최근 빌보드지와의 인터뷰를 통해 신곡 '누아르(Noir)'는 "현시대의 '누아르'란 무엇인지에 대한 곡이다"라고 설명해 이목을 집중시킨 바 있다.

선미는 지난 2017년 8월 소속사 이적 후 첫 싱글 '가시나'를 발매해 흥행에 성공했으며, 2018년 1월 싱글 '주인공'으로 실력과 인기를 다시 한번 입증했다. 이어 지난해 9월 발매한 미니앨범 'WARNING(워닝)'의 타이틀곡 '사이렌(Siren)'이 모든 음악 차트의 실시간/일간/주간/차트를 모두 휩쓰는 퍼펙트 올킬을 기록해 화제를 모은 바 있다. 또한 음악 방송 6관왕을 수상하는 등 각종 기록을 쌓으며 여성 솔로 아티스트로서 독보적인 위상을 보이기도 했다.

특히 선미는 첫 월드 투어 '2019 선미 THE 1ST WORLD TOUR [WARNING]'의 첫 지역으로 지난 24일 성황리에 개최한 서울 콘서트에 이어 1차 오픈한 뉴욕, LA, 토론토, 캘거리 등 북미 4개 도시의 티켓을 매진시키며 화제를 모았다. 이어 다른 지역들도 매진 임박을 알리며 멕시코 지역이 1차 지역에 추가되는 등 뜨거운 인기를 입증하고 있다.

한편, 선미는 오는 3월 4일 오후 6시에 신곡 '누아르(Noir)'를 발표한다.

supremez@sportschosun.com