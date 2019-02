인피니트 장동우, 솔로 앨범 트랙 리스트 공개…타이틀곡 'NEWS'

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 인피니트 장동우가 데뷔 첫 솔로 앨범 '바이(Bye)'의 트랙 리스트를 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.

장동우는 28일 0시 공식 SNS를 통해 오는 3월 4일 발매되는 첫 번째 미니 앨범 '바이(Bye)'의 트랙 리스트를 공개했다.

공개된 트랙 리스트에 따르면 이번 미니 앨범의 타이틀곡은 '뉴스(News)'로 인피니트의 히트곡 '텔미', '배드', '데스티니' 등을 작사, 작곡한 'BLSSD'의 곡이다.

전반적인 앨범의 분위기를 살펴볼 수 있는 1번 트랙 '아이 엠(I AM)'을 시작으로 타이틀곡 '뉴스(NEWS)'와 수록곡 '건(GUN)', '로미오(ROMEO)', '파티 걸(Party Girl)', '퍼펙트(PERFECT)', '썸띵 비트윈(Something Between)' 등이 실려있어 시선을 사로잡는다.

특히 앨범 명 '바이(Bye)'는 올해 입대를 앞둔 장동우의 마지막 앨범이라는 의미도 있지만 'Beside You Every moment(모든 순간 너의 옆에)'라는 팬들을 향한 메시지가 담겨 있는 것으로 알려져 앨범에 대한 기대감이 증폭되고 있다.

앨범 발매를 4일 앞두고 이미지 티저, 뮤비 티저, 트랙 리스트, 타이틀 곡명까지 베일을 벗은 가운데 랩, 보컬, 퍼포먼스 삼박자를 고루 갖춘 장동우의 새 앨범에 대한 관심이 집중되고 있다.

한편, 장동우의 다양한 매력을 엿볼 수 있는 첫 번째 미니 앨범 '바이(Bye)'는 오는 3월 4일 오후 6시 발매된다.

