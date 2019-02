美北 '스몰딜'로 가나?...靑 “천리길도 한걸음부터"

"스몰딜은 성공하지 못한 회담? 분절적으로 쓸 수 없다"

"스몰딜-빅딜 개념, 리비아式 해법의 변형된 형태"

"협상 주체인 북한과 미국은 이런 용어 쓴 적 없어"



김의겸 청와대 대변인이 27일 2차 미⋅북 정상회담에서 ‘스몰딜(small deal)’ 수준의 합의가 이뤄질 것이란 관측과 관련해 "‘스몰딜은 성공하지 못한 회담이 되는 것이고 빅딜(big deal) 만이 성공’이라고, 두 개념을 기계적으로 분절적으로 쓸 수 없다고 생각한다"고 말했다.



미 정부 안팎에서는 2차 정상회담에서 북한 핵을 완전히 폐기하는 것이 아니라 핵·미사일을 동결하는 '낮은 수준'의 합의에 그칠 것으로 우려하면서 이를 ‘스몰딜’이라고 표현하고 있다.



김 대변인은 이날 오후 춘추관 정례브리핑에서 "일부 언론에서 쓰는 스몰딜, 빅딜개념은 과거 ‘리비아식(式)’ 해법의 변형된 형태 같은데, 그 ‘리비아식’이 더 이상 통용되지 않는다"며 "북한과의 관계에서 트럼프 대통령과 미국 정부가 더 이상 그 용어와 개념을 쓰고 있지 않다"고 말했다.



그는 "협상의 두 주체인 북한과 미국이 이런 용어를 쓴 적이 없고, 미국 언론도 지난해 5월인가 한 번 스몰딜이라는 용어를 쓴 이후로 이 용어를 쓰지 않고 있다"며 "우리 언론만 쓰고 있는 개념이고 그 개념 조차도 각 언론사마다 기준이 다 달라서 손에 잡히지 않는 개념"이라고 말했다.



김 대변인은 "설사 그런 개념을 인정한다고 할지라도 무자르듯 자를 수 있는 개념이 아니다"라며 "빅딜 안에 스몰딜이 포함되는 것으로 연속적인 개념이고 이어지는 과정"이라고 말했다.



이어 "천 리 길도 한 걸음부터라는 말이 있는데, 천 리 길을 가기 위한 한 걸음 한 걸음을 걷고 있는 것"이라며 "‘스몰딜은 성공하지 못한 회담이 되는 것이고 빅딜만이 성공’이라고, 두 개념을 기계적으로 분절적으로 쓸 수 없다고 생각한다"고 강조했다.



그러나 김 대변인의 설명과 달리 해외 언론도 ‘스몰딜’이라는 표현은 계속 쓰고 있다. 영국 이코노미스트는 지난 21일 ‘하노이 미북정상회담에서 나쁜 스몰딜이 예상된다(At the Trump-Kim summit in Hanoi, expect a bad small deal)’이라는 제목의 기사를 냈고, 미국 워싱턴포스트도 지난 25일 ‘2차 미북정상회담에 대한 미국의 동맹국들의 세가지 의문(These are US allies' 3 big questions for the second Trump-Kim summit)’이라는 제목의 기사에서 "한국과 일본은 하노이에서 북핵 동결 수준의 ‘스몰딜’에 우려한다"고 전했다.



한편, 문 대통령은 이날 오후 공개일정을 잡지 않고 2차 미⋅북 정상회담과 관련한 동향을 보고받고 있는 것으로 전해졌다.



김 대변인은 "우리 정부 각급 채널에서 하노이 현지에도 나가있고, 또 각급 채널을 통해 대통령에게 보고가 이뤄지고 있다"며 "보고는 밤 늦게 이뤄지기도 하고 아침 일찍 이뤄지기도 하는데, 두 정상의 만남도 관련된 현지 보고가 밤 늦게라도 이뤄지지 않을까 생각한다"고 했다.



그는 2차 미⋅북 정상회담 이후 문 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 접촉 가능성에 대해서는 "회담 결과를 공유하기 위한 차원에서 남북 정상 접촉은 없는 것으로 안다"고 말했다.







Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com