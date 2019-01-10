[인사] 신동렬 성균관대 총장 외

신동렬 성균관대 총장
신동렬 성균관대 소프트웨어학과 교수가 성균관대 신임 총장에 8일 취임했다. 임기는 2022년까지 4년이다.
▲여성가족부◇국장급 전보▷대변인 황윤정
▲국가과학기술연구회▷재정지원부장 김태우▷경영기획부장 심규남▷감사부장 임동철▷인재개발팀장 강헌수▷기관평가팀장 홍성관▷행정선진화팀장 안효창▷홍보문화팀장 직무대행 허경석
▲국가안보전략연구원◇실장▷안보전략연구 최용환▷대외전략연구 김숙현◇간행평가위원장▷한승완◇팀장▷총괄 최홍일
▲서울시설공단▷교통사업본부장 홍병윤
▲한국금융연구원◇승진▷선임연구위원 김영도◇보직발령▷자본시장연구실장 송민규▷연구지원실장 이경형
▲한국기계연구원〈실장〉▷첨단생산장비연구본부 3D프린팅장비연구 이창우▷에너지기계연구본부 플랜트융합연구 최병일
▲한국과학기술연구원◇본원▷청정신기술연구소장 한종희▷국가기반기술연구본부장 민병권▷대외협력본부장 김상경▷KIST 스쿨 대표교수(본부장급) 석현광▷수소·연료전지연구단장 윤창원▷에너지소재연구단장 손지원▷에너지저장연구단 정경윤▷양자정보연구단장 한상욱▷물자원순환연구센터장 홍석원▷환경복지연구센터장 김진영▷청정에너지연구센터장 이현주▷연구개발실장 김영종▷경영기획실장 변덕용▷문화홍보실장 강구인▷인프라운영실장 김정남▷청정신기술연구소 운영기획팀장 서보라▷구매·자산팀장 정현진▷건설관리팀장 김성영▷시설운영팀장 전승현◇강릉분원▷천연물소재연구센터장 정상훈▷천연물인포매틱스연구센터장 판철호▷스마트팜융합연구센터장 양중석▷중소기업지원센터장 이창근◇전북분원▷연구지원부장 책임관리원 이돈재▷중소기업지원센터장 강대신
▲상지대▷부총장 우영균
▲뉴스1▷사회정책부장 겸 뉴미디어랩부장 채원배▷금융증권부장 김기성◇승진▷정치부장 윤태형▷정치부 서봉대▷산업1부장 지영한▷건설부동산부장 김병수▷산업2부장 서명훈▷금융증권부 김현동▷사진부장 이동원▷연예부장 길혜성◇전보▷전국취재본부장 허남영▷편집위원 정재용▷선임기자 이종덕