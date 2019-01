윤종신, 동방신기 '라디오스타' 출연 예고…"열심히 녹화하고 갔어"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 가수 윤종신이 동방신기의 '라디오스타' 출연을 예고했다.

9일 윤종신은 자신의 인스타그램에 "라스 촬영 마치고 가면서 윤호가 준 선물...여느때 처럼 윤호는 정말 열심히 녹화를 하고 갔다!!!리스펙!!! #라디오스타 #유노윤호 #최강창민 #동방신기"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개한 사진에는 유노윤호에게 받은 동방신기 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브)이다. 특히 앨범에는 유노윤호가 선배 윤종신에게 마음을 담은 손편지도 함께 있어 눈길을 끈다.

한편 동방신기는 지난달 26일 스페셜 앨범을 발매했다.

olzllovely@sportschosun.com