[종합]'정희' 에이핑크가 밝힌 #단콘 솔로무대 #정산 #셀럽파이브

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '정오의 희망곡' 에이핑크가 솔직한 입담과 감미로운 라이브로 1시간을 꽉 채웠다.

9일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에는 걸그룹 에이핑크가 게스트로 출연했다.

에이핑크는 한국 걸그룹 최초 5번째 국내 단독 콘서트인 '2019 PINK COLLECTION : RED & WHITE(2019 핑크 컬렉션 : 레드 & 화이트)'를 성료했다.

이날 DJ 김신영은 "단독콘서트 하신 것 축하한다. 스케줄 때문에 못가서 죄송하다"고 축하했고, 김신영을 초대했던 에이핑크는 "왜 안오셨냐"면서 아쉬워했다.

이어 콘서트에서 선보였던 멤버들의 개인 무대에 대한 얘기가 나왔고, 정은지는 퀸의 'We Will Rock You'와 'We Are The Champions'를 불렀다고 밝혔다. 정은지는 "원래는 퀸에 대해서 잘 몰랐는데, 영화 '보헤미안 랩소디'를 보고 푹 빠졌다. 영화를 세번이나 봤다. 공감되는 부분도 많고, 보다가 눈물을 흘렸다"고 전했다.

특히 찰리 푸스의 'Done For Me'를 커버한 솔로 무대를 선보였던 박초롱은 원곡자인 찰리 푸스에게 SNS를 통해 "와우 누구야?(Wow who is that)"라는 극찬을 받아 화제를 모았다. 이에 대해 박초롱은 "저에게 직접적으로 글을 남기신건 아니어서 답장은 안했다. 저도 그 분의 팬이어서 놀랍고 기분이 이상했다"고 소감을 남겼다.

에이핑크는 신곡 '%%(응응)'으로 컴백했다. '%%(응응)'은 일렉트로닉 사운드의 몽환적인 댄스곡으로, 멤버들은 외로움과 타협하지 않고 좋은 사람을 기다리겠다는 여자의 마음을 표현해냈다.

김신영은 '%%(응응)' 뮤직비디오에 대해 언급하며 "너무 잘 봤다. 예쁘게 잘 나온 것 같다"고 말했고, 멤버들은 "감독님들의 스타일이 다 다르다. '별의 별'을 찍으셨던 감독님과 한번 더 작업한건데, 저희를 잘 알고 잘 찍어 주셨다"고 설명했다.

스피트 질문 코너도 진행됐다.

다양한 주제의 질문들이 주어졌고, 박초롱은 최근에 받은 정산에 대한 질문에 "살짝 아쉬웠다. 조금 더 열심히 해야 겠다고 생각했다"고 솔직하게 털어놨다. 또 정은지는 김신영이 활동하는 그룹 셀럽파이브에 대해 "열심히 하시는 모습을 보고 자극을 많이 받았다. 얼마전에도 맨발로 무대를 하시더라. 대단하다고 생각했다"고 말해 웃음을 안겼다.

또한 이날 에이핑크는 미니 8집의 타이틀곡 '%%(응응)'와 수록곡 '안아줘요'를 라이브로 열창해 뜨거운 호응을 받았다.

