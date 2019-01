황치열, 컴백 카운트다운…'더 포시즌스' 스케줄러 공개

[스포츠조선 김영록 기자]가수 황치열이 컴백 스케줄러를 공개하고 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.

황치열은 오늘(8일) 0시, 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 'The Four Seasons(더 포 시즌스)'의 컴백 스케줄러를 게재했다.

공개된 스케줄러에는 흑백 컬러를 배경으로 아련한 분위기를 자아내고 있는 황치열의 모습이 담겨있어 눈길을 끈다.

9일 콘셉트 포토를 시작으로 트랙리스트, 뮤직비디오 티저, 보이스 프리뷰까지 다양한 컴백 콘텐츠를 공개할 예정이다.

황치열의 이번 앨범 'The Four Seasons'는 2007년 데뷔 앨범 이후 12년 만에 발표하는 정규앨범으로, 'The Four Seasons'이라는 앨범명에 걸맞게 사계절 내내 들을 수 있는 주옥 같은 노래들이 수록되어 있다.

1년 365일 팬들과 함께 하고 픈 마음을 담았으며, 타이틀곡은 역시 황치열만의 호소력 짙은 음색과 깊은 감성을 강조해 올겨울 리스너들의 마음까지 사로잡을 전망이다.

한편, 황치열은 21일 오후 6시 두 번째 정규앨범 'The Four Seasons'을 발표한다.

