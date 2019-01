몬스타엑스, '팬콘' 성공적 마무리…"2019년에도 몬베베 팬사랑"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]보이그룹 몬스타엑스가 2019년 새해를 맞아 팬들과 함께한 팬콘을 성공적으로 마쳤다.

몬스타엑스는 5일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 'FAN - CON [소풍]with MONBEBE'를 개최했다. 이날 몬스타엑스는 'MX KINGDOM'(몬스타엑스 킹덤)이라는 특별한 주제 아래 팬들과 행복한 시간을 함께했다.

몬스타엑스는 음악방송 첫 1위를 안겨준 'DRAMARAMA'(드라마라마)에 특별한 인트로가 더해진 무대로 2층에서 등장, 화려하게 오프닝을 열었다. 또한, 아름다운 사랑을 노래하는 'Amen'(에이맨)과 '백설탕'으로 부드럽고 달콤한 무대를 선물했고, 만화 '카드캡터 체리'의 주제곡을 특별하게 개사해 팬들의 뜨거운 환호성을 얻었다.

강렬하고 파워풀한 히트곡 무대도 끝없이 이어졌다. 아이엠의 자작곡 '어디서 뭐해'를 비롯해 '반칙이야' , 'SPOTLIGHT'(스포트라이트) 무대를 펼친 몬스타엑스는 주제 '킹덤'에 걸맞은 곡 'Queen'(퀸)으로 공연장을 더욱 뜨겁게 달궜다.

뿐만 아니라 감미로운 보컬을 자랑하는 'In Time'(인 타임), '5:14 (Last Page)', 'By my Side'(바이 마이 사이드)로 추운 겨울을 따뜻하게 녹여내기도 했다.

'팬콘'인 만큼 평소 볼 수 없는 다채로운 게임과 코너들도 특별하게 마련됐다.

곡의 한 부분을 듣고 노래를 빨리 맞추는 스피드 게임부터 만보기, 포즈 복붙하기, 특별한 미션 성공하기 등 '킹덤'의 5분 왕을 차지하기 위한 '몸스타엑스 릴레이 미션'까지 몬스타엑스는 팬들과 함께 즐거운 분위기로 공연장을 유쾌하게 물들였다.

이와 함께 지난 한 해를 정리하고 새로운 2019년을 맞이하는 특별한 순간도 팬들과 함께 공유했다. 몬스타엑스 내 다양한 부문의 베스트 멤버를 뽑는 '몬스타엑스 어워즈'와 지난해 1월 개최했던 팬콘에서 작성했던 타임캡슐을 다 같이 읽으며 2019년의 활발한 활동을 팬들 앞에서 다짐했다.

몬스타엑스는 앙코르로 'Oh My!'(오 마이)와 'Shoot Out'(슛 아웃)을 열창, 마지막까지 열정 가득한 무대로 팬들의 따뜻한 사랑에 보답하며 소중한 추억을 선사했다.

'팬콘'을 성공적으로 마친 몬스타엑스는 지난 한 해 동안 전세계를 무대로 활발한 활동을 펼치며 '글로벌 아티스트'로 성장했다. 'Jealousy'(젤러시)와 'Shoot Out'을 발표하며 음악 팬들의 높은 관심을 받았고, 전세계 20개 도시 25회 월드투어와 미국 6개 도시 12만 관객의 연말쇼 '징글볼' 투어를 성료하기도 했다. 이와 함께 지난 6일 개최된 '제33회 골든디스크어워즈'에서 음반 부문 본상을 수상, 2019년에도 더욱더 눈부신 글로벌 성장세를 이어가고 있다.

한편, 몬스타엑스는 이 기세를 몰아 2019년 더욱 활발한 음악 활동과 글로벌 활약을 펼쳐나갈 예정이다.

