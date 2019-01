美 빌보드 "루나 '운다고' 지친 이들에게 희망을 주는 달콤한 팝 곡"

[스포츠조선 조윤선 기자] '감성 디바' f(x) 루나의 신곡 '운다고 (Even So)' 안무 연습 영상이 깜짝 공개된다.

루나는 오늘(7일) 낮 12시 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 새 싱글 타이틀 곡 '운다고 (Even So)'의 안무 연습 영상을 공개, 루나의 우아하고 세련된 매력이 돋보이는 퍼포먼스를 만날 수 있어 시선을 사로잡을 전망이다.

지난 4일 공개된 루나의 디지털 싱글 '운다고 (Even So)'는 미디엄 템포의 R&B 팝 장르 타이틀 곡 '운다고 (Even So)'를 비롯해 'Do You Love Me'(두 유 러브 미), '안녕 이대로 안녕 (BYE BYE)'까지 루나가 작사, 작곡에 참여한 총 3곡으로 구성되어 좋은 반응을 얻고 있다.

특히, 미국 유명 매체 빌보드는 4일(현지시간) 홈페이지를 통해 루나의 신곡 '운다고 (Even So)'를 조명하며 "지친 이들에게 희망을 주는 달콤한 팝 곡으로, 루나의 솔직한 생각들을 담고 있으며, 풍부한 보컬과 그루비한 악기 선율 아래 조금씩 울려 퍼지는 종소리와 펑키한 스트링, 톡톡 튀는 신스 사운드가 어우러져 있다"고 소개해 눈길을 끌었다.

더불어 루나는 금일(7일) 오후 7시 !t Live(잇라이브) 공식 유튜브 채널과 네이버 V LIVE SMTOWN 채널을 통해 생방송되는 '타길라 (타이틀곡 길이만큼 라이브 방송)'도 진행, 타이틀 곡 '운다고 (Even So)'가 재생되는 동안 주어진 미션에 도전하는 코너인 만큼 색다른 재미를 선사할 것으로 보인다.

한편, 루나는 1월 9일 MBC MUSIC '쇼! 챔피언'에 출연해 타이틀 곡 '운다고 (Even So)'와 수록곡 'Do You Love Me' 2곡의 무대를 선사할 예정이다.

