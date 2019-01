"미⋅중 무역전쟁에 CES 참가 중국 기업 20% 감소"

세계 최대 가전·IT 전시회인 'CES(Consumer Electronics Show) 2019'도 미중 무역전쟁의 영향권에 들어섰다. 8일부터 나흘 일정으로 미국 라스베이거스에서 개막하는 이번 CES 참가 중국기업 수가 1211개사로 작년보다 20% 줄었다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 6일 보도했다.



중국 기업은 지난해 역대 최고인 1551개사가 참가해 ‘중국 전자 쇼(China Electronics Show)’라는 얘기까지 나왔었다. 올해 미국 기업은 1751개사가 참가한다.



SCMP는 올해 CES가 중국 경제가 둔화되고 있는데다 미중 무역전쟁을 끝내기 위한 무역협상이 진행되고 있는 중에 열린다는 점을 내세웠다. 미국과 중국은 7, 8일 베이징에서 무역협상을 벌인다.



키티 폭 IDC 차이나 디렉터는 SCMP에 "경기둔화에 직면한 기업들은 더 많은 점유율을 기록할 수 있는 시장을 찾는다"며 "중국이 여전히 주요시장인 중국기업들이 경제가 불확실한 상황에서 미국을 꺼리는 건 놀랄일이 아니다"고 말했다.



SCMP는 "트럼프의 무역전쟁은 중국 기업들이 미국에서 공정하게 대우받고, 적절하게 투자할 수 없도록 한다"며 "그래서 많은 기업들이 참가하려하지 않는다"는 전문가의 의견을 인용하기도 했다.



지난해 CES에 교육용 로봇을 출품했던 중국의 아비릭스는 올해 참가하지 않기로 했다. 미국의 관세폭탄 표적이 될 수 있다는 우려에서다. 아비릭스의 마케팅 담당 직원은 "미국 시장에 팔고 있지만 (미국이)주요 시장은 아니다"고 말했다. 작년 CES에 첫번째 양산 전기차를 전시한 중국 스타트업 샤오펑은 올해는 중국시장에 집중하기 위해 CES에 참가하지 않기로 했다.





홍콩 사우스차이나모닝포스트는 미국 무역전쟁과 중국 경제둔화 등의 영향으로 8일 라스베이거스에서 개막하는 CES에 참가하는 중국 기업수가 작년보다 20% 정도 줄었다고 보도했다. /SCMP

하지만 참가 중국기업수는 여전히 전체 참가기업의 27% 수준에 해당한다. 미국은 2017년 소비지출 규모가 12.5조달러에 달하는 세계 최대 소비시장이기 때문이다. 제프리 토우슨 베이징대 교수는 "다른 나라 전시회에 1200개가 넘는 기업을 보내는 것은 열광이다. 여전히 ‘중국 전자쇼(Chinese Electronics Show)’이다."고 말했다. 하지만 지난해 CES에서 화웨이의 스마트폰 부문 담당 CEO가 기조연설한 분위기에 비하면 ‘중국 열기’가 작년보다는 뜨겁지 않을 것이라는 관측이 나온다.



올해 CES의 기조연설자로는 LG전자 최고기술책임자(CTO)인 박일평 사장이 무대에 올라 '더 나은 삶을 위한 인공지능'(AI for an Even Better Life)' 주제로 AI의 진회가 미래의 삶에 어떤 변화를 가져오는지에 대해 중점적으로 소개할 예정이다. 한스 베스트베리 버라이즌 최고경영자(CEO)와 글로벌 IT 업계의 대표적인 여성 CEO인 지니 로메티 IBM CEO, 리사 수 AMD CEO도 기조연설 연단에 오른다.



CES는 독일 베를린 'IFA(Internationale Funkausstellung Berlin)', 스페인 바르셀로나 'MWC(Mobile World Congress)'와 함께 세계 3대 IT 전시회로 꼽히며, 참가 기업과 방문자 숫자 등에서 단연 최대 규모다. 미국 정부의 요청으로 창업주의 딸이자 최고재무담당임원(CFO)이 캐나다에서 체포된 화웨이는 CES보다는 MWC에 집중하기로 한 것으로 알려졌다.



라스베이거스 컨벤션 앤드 월드트레이드센터(LVCC)와 샌즈엑스포 등을 중심으로 열리는데, 주최 측인 미국 소비자기술협회(CTA)는 올해 행사에 155개국의 기업 4500여곳이 전시장을 꾸리고 약 18만명이 행사장을 찾을 것으로 예상했다.



한국에서는 현대자동차를 비롯해 올해는 네이버가 처음으로 CES에 참석해 로봇과 AI·음성인식 기술을 선보이고, SK그룹에서도 4개 계열사(SK이노베이션·SK텔레콤·SK하이닉스·SKC)가 공동 부스를 꾸려 다양한 모빌리티 기술을 소개할 예정이다.



CES는 올해 전시 테마로 △ 5G와 사물인터넷(IoT) △ 오토모티브 △ 홈·패밀리 △ 로봇·기계지능 △ e스포츠 기술 등이 소개될 '스포츠'와 △ 3D프린팅 기술 등이 다뤄질 '디자인·제조' △ 가상현실을 비롯한 '실감형 엔터테인먼트' △ 헬스 △ 블록체인 △ 광고 및 엔터테인먼트 콘텐츠 △ 스타트업 등 총 11가지를 선정했다.