아이콘 D-1, I'M OK' 오늘 콘서트서 MV 최초 공개…음원 7일 공개

[스포츠조선 이유나 기자]아이콘이 5일 골든디스크 대상 수상의 영예를 안은 데 이어, 리패키지 앨범 D-1 포스터를 공개해 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

YG엔터테인먼트는 오늘(6일) 오전 10시 공식 블로그를 통해 7일 발표를 앞둔 신곡 'I'M OK' D-1 포스터를 게재했다.

일곱 멤버들이 출구가 보이지 않는 터널 속 연기가 뿜어져 나오는 자동차를 향해 걷는 모습이 실루엣으로 담긴 포스터다. 지금까지 티저를 통해 공개된 감성을 자극하는 피아노 선율과 영화 대사의 독백같은 가사 이미지와 겹쳐지는 포스터는 신곡에 대한 호기심을 더욱 증폭시킨다.

아이콘은 오늘(6일) 오후 6시에 열리는 서울 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 신곡 'I'M OK' 뮤직비디오를 최초 공개할 예정이다.

비아이는 신곡 'I'M OK'와 관련해 "쉬운 멜로디와 비슷한 발음들의 문장으로 이뤄진 가사가 듣기 편할 것이다"고 귀띔했다. 동혁은 "겨울에 듣기 좋은 쓸쓸하고 슬픈 노래다. 가사를 잘 들어달라"고 당부했다.

'I'M OK'는 비아이와 함께 YG 프로듀싱팀 퓨쳐바운스가 작곡했고, 비아이·바비와 김종원 작가가 작사에 참여했다.

아이콘의 리패키지 앨범 iKON NEW KIDS REPACKAGE 'THE NEW KIDS'는 타이틀곡 'I'M OK'을 포함해 총 23곡이 수록됐다. 'NEW KIDS: BEGIN'과 정규 2집 'RETURN', 'NEW KIDS: CONTINUE', 'NEW KIDS: THE FINAL'까지, 지난 2017년부터 발표한 NEW KIDS' 시리즈에서 사랑받은 명곡들로 채워져 소장 가치를 높였다.

한편, 지난해에만 '사랑을 했다', '죽겠다', '이별길'을 연이어 히트시키며 큰 사랑을 받은 아이콘은 어제 개최된 제 33회 골든디스크 시상식에서 디지털음원 부문 '대상'과 '본상'을 수상, 최고의 영예를 안았다.

