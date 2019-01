아이콘, 7일 리패키지 발표…'I’M OK' 비아이 작사·작곡, 바비 작사

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]아이콘이 리패키지 앨범 타이틀곡 'I'M OK'의 두 번째 콘셉트 티저 영상을 통해 팬들의 호기심을 한껏 끌어올렸다.

YG엔터테인먼트는 오늘(5일) 오후 4시 공식 블로그를 통해 타이틀곡 'I'M OK' 두 번째 콘셉트 티저 영상을 공개했다.

영상은 붉은 조명 속에 아이콘 멤버들의 우수에 찬 눈빛이 클로즈업 되며 몽환적인 분위기를 자아낸다. 곡명인 "I'M OK"라고 읊조리는 음성이 반복되며 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 더욱 증폭시킨다. 일곱 멤버 모두 한 곳에 모여 누워있는 모습도 인상적이다.

오는 7일 발표되는 리패키지 앨범의 타이틀곡 'I'M OK'는 비아이와 함께 퓨쳐바운스가 작곡했고, 비아이·바비와 김종원 작가가 작사에 참여해 완성도를 높였다.

이번 리패키지 앨범은 2017년에 발매된 'NEW KIDS: BEGIN'과 2018년에 발매한 정규 2집 'RETURN', 'NEW KIDS: CONTINUE', 'NEW KIDS: THE FINAL'로 이어지는 'NEW KIDS' 시리즈를 완성하는 앨범이다.

이에 이번 앨범은 신곡 'I'M OK' 뿐만 아니라 2017년 발매된 'NEW KIDS: BEGIN' 앨범부터 지난해 발표한 세 앨범들에 실린 주옥 같은 곡들까지 합쳐 총 23개의 트랙으로 알차게 구성됐다.

특히 신곡 'I'M OK'의 뮤직비디오와 무대가 리패키지 앨범 발표 하루 전인 내일(6일) '서울 앵콜 콘서트'에서 최초 공개될 예정이라 신곡과 콘서트에 대한 팬들의 기대감이 최고조에 이르고 있다.

아이콘은 내일 개최되는 서울 앵콜 콘서트를 통해 지난해 8월 서울 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 개최한 단독 콘서트를 시작으로 일본, 아시아, 호주 투어까지 18만명의 관객을 동원했던 투어 대장정의 막을 내린다.

지난해 '사랑을 했다(LOVE SCENARIO)', '죽겠다(KILLING ME)', '이별길(GOODBYE ROAD)'를 연속 히트 시키며 큰 사랑을 받은 아이콘은 '2018 멜론뮤직어워드'에선 대상인 '올해의 베스트송'을 받았고, 비아이는 송라이터상을 수상했다.

이처럼 지난해 눈부신 성과를 거두며 대세 그룹으로 자리매김한 아이콘이 새해부터 앵콜콘서트와 리패키지 앨범 발매로 '열일' 행보를 이어가는 가운데, 올 한해 또 어떤 활약을 보여줄지 귀추가 주목되고 있다.

