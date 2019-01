[주간조선] 그의 기억이 사라지고 있다

2017년 하반기부터 외부활동 중단

대우그룹 해체 전까지 그룹 임원으로 일하고 최근까지도 비서실 모임에 빠짐없이 참석해왔던 A씨는 “병문안을 갔더니 나를 못 알아보셨다”며 “피지컬리(신체적) 문제는 아니어서 차도는 좀 지켜봐야 할 것 같다”고 말했다. 그는 “입원한 지 한 달 정도 되셨고, 당분간은 베트남에 가지 않고 가족들과 지내야 할 것 같다”고 말했다.

역시 병문안에 참석했던 B씨는 “나를 알아보기는 했다”며 “조만간 대우맨들을 한자리에 모아달라고 내게 부탁했다”고 전했다. 김 전 회장은 지난 연말 매년 참석하던 대우그룹 창립기념 행사에도 참석하지 않았다고 한다.

이날 병문안에 동행하지 않았지만 김 전 회장의 근황에 대해 잘 알고 있는 C씨는 구체적인 병명에 대해서는 확답을 피했다. 다만 그는 “나를 알아봤다 못 알아봤다 하신다”면서 “이런 상태가 계속되는 걸 가지고 임종이 임박했다고 말하거나 당장 내일이라도 무슨 일이 있을 것처럼 말하는 것은 지나친 확대해석”이라고 말했다. C씨는 “현재(1월 2일)는 자택에 머물고 계시며, 병명에 대해서 외부로 알려지는 것에 대해 가족들이 꺼려하고 있다”고 말했다.

주간조선은 김 전 회장의 정확한 상태를 파악하기 위해 그의 아내인 정희자씨의 휴대폰과, 딸 선정씨가 관장으로 있는 선재아트센터, 아들 선협씨가 운영하는 경기도 포천 아도니스골프클럽 등을 통해 수차례 연락했으나 이렇다 할 답이 오지 않았다.

김 전 회장의 측근들 사이에서는 그의 기억력이 급격하게 떨어진 시점을 4년전 회고록(‘김우중과의 대화-아직도 세계는 넓고 할 일은 많다’)을 출고한 이후로 보는 시선이 많다. 주간조선이 만난 대우세계경영연구회의 한 관계자는 “나는 회장님의 현재 상태를 정확히 모른다”면서도 “김 전 회장이 당시 회고록을 준비하면서 숫자 하나하나까지도 정확하게 기록해야 한다는 부담감 때문에 많은 에너지를 소모했고, 이후 건강이 급속도로 악화된 것으로 알고 있다”고 말했다.

이 관계자는 “한국과 베트남 등을 오가며 강연 등을 해왔지만 최근에는 외부활동을 하지 않는다”며 “2017년까지는 간간이 언론 인터뷰도 했으나 2018년에는 일절 언론 취재에 응하지 않고 있다”고도 했다. 김 전 회장은 베트남 하노이에 머물며 2012년부터 글로벌청년사업 가양성사업(Global Young Business Manager·GYBM) 과정을 만들어 국제 비즈니스를 제대로 할 한국의 젊은 사업가들을 양성해왔다.

김 전 회장의 기억력이 급속도로 악화되어가는 것으로 알려지면서 주변에서는 “떳떳하게 병명을 밝히고, 대우그룹 해체에 관한 진실을 보다 구체적으로 역사 앞에 털어놔야 한다”는 제안도 나오고 있다. 특히 김 전 회장 주변에서는 미국의 로널드 레이건 전 대통령의 사례를 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 레이건 전 대통령은 알츠하이머 확진 판정을 받고 투병생활을 하다 2004년 6월 5일 작고했다. 레이건 전 대통령은 1994년 5월 부인 낸시 여사가 대신 읽은 ‘국민에게 보내는 편지’를 통해 자신이 치매에 걸렸다고 고백한 바 있다.(Letter written by President Ronald Reagan announcing he has Alzheimer’s disease.)