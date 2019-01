'불후의명곡' 손준호 "중학생 때부터 성악가 김동규와 동거한 사이"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 뮤지컬 배우 손준호가 성악가 김동규와의 깊은 인연을 공개한다.

오는 5일 방송되는 <불후의 명곡-전설을 노래하다> '2019 신년특집'은 새해 더욱 희망찬 출발을 기원하며 가족, 세대, 극복, 새해, 한류, 청춘까지 총 여섯 가지의 희망을 테마로 한 역대급 컬래버레이션 무대들이 꾸며질 예정이다.

이날 손준호는 함께 출연한 세계적인 성악가 김동규와의 인연을 전하며 "김동규 선생님과는 오랜 스승과 제자 사이다. 선생님께 성악을 배우기 위해 중학생 때부터 함께 선생님 댁에서 동고동락하며 지냈었다."고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 "선생님과 함께 새해 특집 방송에서 의미 있는 무대를 할 수 있게 돼 감회가 새롭고 가슴이 벅차오른다."고 전해 눈길을 사로잡았다. 김동규 역시 애제자인 손준호를 향한 애정을 드러내며 연신 훈훈한 분위기를 자아냈다고.

한편, 김동규와 손준호는 뮤지컬 'Carousel(회전목마)'의 넘버 'You will never walk alone'과 Gipsy Kings의 'Volare'를 선곡, 희망의 메시지를 담은 음악으로 세대를 잇는 감동의 듀엣 무대를 펼쳐 감탄을 자아냈다는 후문.

김동규와 손준호의 희망 가득한 무대는 오늘(5일) KBS 2TV <불후의 명곡-전설을 노래하다> '노래로 하나 되는 희망의 목소리'에서 확인해볼 수 있다.

