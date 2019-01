려욱, 오늘(4일) 신곡 '너에게' 공개…'뮤직뱅크'서 컴백무대

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 려욱이 새 앨범 '너에게 취해 (Drunk on love)'로 감성 발라드의 진수를 선보인다.

려욱은 오늘(4일) 오후 6시 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 '너에게 (I'm not over you)'의 에필로그 버전인 수록곡 '취해 (Drunk in the morning)' 뮤직비디오를 공개할 예정이어서 높은 관심이 기대된다.

타이틀 곡 '너에게 (I'm not over you)' 뮤직비디오가 서로에 대한 그리움을 소재로 아련한 영상미를 그렸다면, '취해 (Drunk in the morning)'에서는 려욱이 섬세한 감정 연기에 도전, 헤어짐 후 각자가 느끼는 괴로움이란 주제 아래, 이별의 아픔에서 헤어나오지 못한 남자의 심정을 표현해 눈길을 모을 전망이다.

더불어 수록곡 '취해 (Drunk in the morning)'는 "너에게 취해 여전히 / 너에게 취해 아직 난", "남은 너의 흔적 / 너는 나의 흔적 / 행복했었던 전부였던" 등 여전히 깨지 않는 이별의 상황을 술에 취한 상태로 비유하며, 후반부로 갈수록 애절함이 고조되는 팝 발라드 장르의 곡이라 좋은 반응이 예상된다.

앞서 려욱의 두 번째 미니앨범 '너에게 취해 (Drunk on love)'는 지난 2일 발매와 동시에 아이튠즈 종합 앨범 차트에서 멕시코, 아르헨티나, 페루, 과테말라, 브루나이, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 몰타, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 베트남 등 전 세계 16개 지역 1위에 올라 뜨거운 인기를 입증했다.

한편, 려욱은 금일(4일) KBS2TV '뮤직뱅크' 첫 방송을 시작으로, 5일 MBC '쇼! 음악중심', 6일 SBS '인기가요' 등 음악 프로그램에 출연해 신곡 '너에게 (I'm not over you)' 무대를 선사한다.

