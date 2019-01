'감성 디바' f(x) 루나, 신곡 '운다고'로 오늘(4일) 컴백

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '감성 디바' f(x) 루나가 디지털 싱글 '운다고 (Even So)'로 오늘(4일) 컴백한다.

루나의 디지털 싱글 '운다고 (Even So)'는 오늘 낮 12시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 공개되며, 타이틀 곡 '운다고 (Even So)' 뮤직비디오도 루나 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 동시 오픈될 예정이어서 글로벌 음악 팬들의 높은 관심이 기대된다.

특히, 타이틀 곡 '운다고 (Even So)'는 그루비한 베이스와 펑키한 기타 연주, 따뜻한 신스 사운드가 어우러진 미디엄 템포의 R&B 팝 곡으로, 가사에는 루나가 썼던 일기 내용을 바탕으로 삶에 지친 모든 이들에게 힘을 주고픈 희망의 메시지를 담았으며, 뮤직비디오는 다양한 공간에 홀로 있는 루나의 모습을 통해 내면의 감정을 감각적으로 표현, 몽환적이면서도 독특한 분위기를 느낄 수 있어 시선을 사로잡을 것으로 보인다.

더불어 이번 싱글에는 신예 싱어송라이터 죠지가 피처링으로 참여해 남녀의 긴장감 있는 감정선을 섬세하게 표현한 PB R&B 장르의 'Do You Love Me'(두 유 러브 미), 루나의 아련하고 순수한 가창이 돋보이는 보사노바 리듬의 미니멀한 어쿠스틱 곡 '안녕 이대로 안녕 (BYE BYE)'까지 루나가 작사, 작곡에 참여한 다채로운 매력의 총 3곡이 수록되어 있어, 루나의 음악 감성과 다재다능한 면모를 만나기에 충분하다.

또한 루나는 오늘(4일) 오후 9시 !t Live(잇라이브) 공식 유튜브 채널과 네이버 V LIVE SMTOWN 채널을 통해 전 세계에 생중계되는 '!t Live'의 대표 프로그램 '뮤기박스'(Music Gift Box)에도 출격, 새 싱글 관련 비하인드 에피소드를 비롯해 타이틀 곡 뮤직비디오 감상, 포인트 안무 소개 등 다양한 이야기로 팬들과 소통할 계획이어서 기대감이 고조되고 있다.

한편, 루나는 금일 KBS2TV '뮤직뱅크'를 시작으로 1월 5일 MBC '쇼! 음악중심', 6일 SBS '인기가요' 등 음악 프로그램에 출연해 신곡 '운다고 (Even So)' 무대를 선사할 예정이다.

