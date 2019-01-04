[인사] 여성가족부 외

▲여성가족부◇승진▷기획조정실장 김중열◇전보▷청소년가족정책실장 윤효식
▲국세청◇복수직서기관 전보▷정보보호팀 나종선
▲새만금개발청◇4급(서기관) 승진▷산업진흥과 오욱연
▲방위사업청◇국장급(고위공무원) 전보▷국방기술보호국장 김종출▷지휘정찰사업부장 원종대◇과장급 전보▷대변인 박정은▷재정계획담당관 홍미루▷조직인사담당관 강환석▷소해함사업팀장 채종옥
▲문화재청◇국장급 전보▷국립무형유산원장 김연수◇과장급 전보▷대변인 정성조▷혁신행정담당관 원성규▷유형문화재과장 박희웅▷활용정책과장 김지성▷한국전통문화대 전통문화교육원 교육기획과장 김종수▷〃 교육운영과장 유건상▷현충사관리소장 김재일▷국립무형유산원 기획운영과장 배민성▷〃 전승지원과장 장철호▷궁능유적본부 궁능서비스기획과장 나명하▷〃 복원정비과장 이정연▷〃 창덕궁관리소장 최재혁▷신라왕경핵심유적복원·정비사업추진단장 신동열
▲예금보험공사▷상임이사 김영길
▲한국농촌경제연구원▷국제농업개발협력센터장 김종선
▲한국생명공학연구원◇실장▷홍보협력 최진선▷문화경영 이종우▷구매자산 박희▷지식정보 황동아
▲예술의전당◇부장급▷무대운영부장 박남석▷교육사업부장 손미정
▲경북대▷교학부총장 김재석▷대외협력부총장 서창교▷교육개발본부장 류재웅〈처장〉▷교무 정형진▷기획 이성준▷연구산학 임기병▷연구산학부 김동균
▲서울대◇학장▷간호대 방경숙◇부학장▷간호대 교무 서은영▷간호대 학생 채선미◇부원장▷행정대학원 교무 권일웅▷행정대학원 학생 이수영▷치의학대학원 교무 설양조▷치의학대학원 학생 박영석▷치의학대학원 연구 이성중
▲이화여대▷대학건강센터소장 이홍수
▲동아미디어오픈▷대표이사 황정선▷전무이사 최경천▷이사 온영삼▷감사 김호진
▲머니투데이◇승진▷경제부장 양영권◇전보▷콘텐츠총괄부국장 권성희▷사회부장 오동희▷산업1부장 송기용▷산업2부장 송정렬▷금융부장 강기택▷증권부장 김익태▷국제부장(문화부장 겸임) 배성민
▲KBS미디어▷부사장 정성효
▲여성가족부◇승진▷기획조정실장 김중열◇전보▷청소년가족정책실장 윤효식