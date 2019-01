'3번째 암투병' 올리비아 뉴튼 존, "내가 시한부라니…루머 과장됐다"

미국 청춘 영화 '그리스'로 1970~1980년대 큰 사랑을 받은 호주 출신 가수 겸 배우 올리비아 뉴튼 존(70)이 자신이 시한부(時限附) 삶을 살고 있다는 보도에 대해 "루머가 과장됐다"고 부인했다.





올리비아 뉴튼 존 트위터

암 투병 중인 뉴튼 존은 3일(현지 시각) 트위터에 새해 인사를 찍은 영상을 올렸다. 그는 영상에서 "내 죽음과 관련한 루머는 지나치게 과장됐다. 나는 건강하고 행복하게 지내고 있다"며 "나를 위해, 그리고 내가 세운 호주 암센터를 위해 많은 지지를 보내준 사람들에게 감사한다"고 말했다.



뉴튼 존은 1992년 유방암으로 활동을 중단했다가 1998년 완치 소식을 알렸다. 하지만 2013년에는 유방암이 오른쪽 어깨, 지난해 5월에는 척추 아래쪽으로 전이됐다는 진단을 받았다는 사실을 공개하며 세 번째 암투병을 하고 있다.



앞서 미국 매체 레이더 온라인은 지난달 26일 익명인 한 전문가의 말을 인용, "뉴튼 존의 신체가 제대로 기능하지 않는 것으로 보인다"며 "그가 곧 사망할 것"이라고 보도했다. 특히 의사 게이브 머킨은 "뼈로 암이 전이됐다는 건 불길한 일이다. 어떤 치료도 현재 효과적이지 않을 것"이라며 "4단계 암의 경우 치료가 불가능하며, 오래 살아남을 수 있는 확률이 10% 미만에 불과하다"고 말했다.



뉴튼 존은 ‘이프 낫 포 유’(If Not For You), ‘렛 미 비 데어’(Let Me Be There), ‘이프 유 러브 미 렛 미 노’(If You Love Me Let Me Know) 등 히트곡으로 미국에서 그래미상을 4번이나 수상했다. 특히 1978년 존 트라볼타와 함께 출연한 영화 '그리스'로 큰 인기를 얻었다.



뉴튼 존은 1992년 첫 암투병 이후 암 치료 등 여러 건강 문제에 대해서 목소리를 내고, 호주 멜버른에 자신의 이름을 딴 암센터를 세우는 등 다양한 활동을 했다.