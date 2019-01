[공식]려욱표 감성 발라드, 아이튠즈 앨범 차트 전 세계 14개 지역 1위

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 려욱의 감성 발라드가 글로벌 음악 팬들을 사로 잡았다.

지난 2일 공개된 려욱의 두 번째 미니앨범 '너에게 취해 (Drunk on love)'는 아이튠즈 종합 앨범 차트에서 멕시코, 브루나이, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 아르헨티나, 페루, 몰타, 대만, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 베트남 등 전 세계 14개 지역 1위를 차지해, 솔로 보컬리스트로 돌아온 려욱에 대한 뜨거운 관심을 확인시켜 주었다.

더불어 려욱은 어제(2일) 저녁 8시 서울 광진구 예스24 라이브 홀에서 컴백 기념 쇼케이스를 진행, 타이틀 곡 '너에게 (I'm not over you)'부터 수록곡 '우리의 거리 (One and Only)', 'Without You', '파란 별 (The 2nd Story)'까지 총 4곡을 라이브로 소화해 내는 것은 물론, 새 앨범 소개, 근황 토크 등 다채로운 코너를 통해 팬들과 즐거운 시간을 보냈다.

또한, 려욱은 쇼케이스에서 "전에는 당연하다고 생각했던 것들이 당연하지 않다는 걸 깨달았다. 군대에 있던 2년이란 시간 동안 여러분들이 주신 사랑, 멤버들에 대한 고마움, 저를 도와주는 모든 분들에 대한 고마움을 다시 한 번 느꼈고, 열심히 할 수 있는 원동력이 됐다. 앞으로 더 좋은 음악으로 보답할 것"이라며 컴백 소감을 전했다.

한편, 려욱의 애절한 목소리가 담긴 신곡 '너에게 (I'm not over you)' 무대는 오는 4일 KBS2TV '뮤직뱅크'에서 확인할 수 있다.

