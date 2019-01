[윤희영의 News English] '돼지의 날' '삼겹살 데이' '쌈쌈 데이'

돼지는 성인(聖人)과 비슷하다고(resemble a saint) 한다. 살아 있을 때보다 죽은 후에 더 찬사를 받아서(be more honored after death than during its lifetime) 그렇단다.



미국에는 '돼지의 날(Pig Day)'이 있다. 3월 1일, 선사시대부터(since prehistory) 인류에게 지대한 기여를 해온(make an immense contribution to human beings) 돼지들을 기리는 날이다. 1972년 한 자매에 의해 처음 만들어졌다(be first established by a pair of sisters).





텍사스에 살던 언니 엘런 스탠리와 노스캐롤라이나에 거주하고 있던 동생 메리 레이브가 일상생활에서 돼지의 중요성을 인정해줘야 한다는(recognize the importance of the swine in every day) 데 뜻을 모았다. 가장 지능 높은 가축에 합당한 지위를 부여해야 한다며(accord the pig its rightful place as the most intellectual domesticated animal) 돼지에 대한 인식을 높이는(raise awareness about pigs) 날을 정하자고 제안했다.



'돼지의 날' 행사는 미국 중서부에서 가장 많이 열린다(be most commonly celebrated). 돼지 덕을 가장 많이 보는 지역들이다. 한 예로 일리노이주(州)에선 연간 19억달러(약 2조1300억원)어치 거래된다. 세계경제에 미치는 광범위한 영향 때문에(due to the far-reaching influence on the global economy) 행사는 전 세계로 확대되고 있다(catch on all over the world).



돼지는 수백 종(種)이 있으나, 대부분 유라시아 멧돼지 후손이다(be descended from the Eurasian Wild Boar). 지저분한 동물로 잘못 여겨지지만(be mistakenly regarded as dirty animal), 실제로는 가장 깨끗한 동물이다. 잠자리에 배변하는(defecate in their beds) 일이 없다. 갓 태어난 새끼(newborn piglet)도 다른 곳에 있는 화장실에 다녀온다. 지구상 가장 지능 높은 동물 중 하나다. 세 살배기 아이의 지능과 비슷하다고(be comparable to the intelligence of a three year old human child) 한다. 개는 차치하고 영장류보다도 훨씬 영리하다(be even more smarter than primates).



'돼지의 날' 행사는 두 형태로 엇갈린다. 주변 나무들에 돼지꼬리 같은 리본들을 매달아 놓는(tie pigtail ribbons around trees) 것은 같은데, 한쪽에선 돼지 관련 음식 먹는 행위를 삼가고(refrain from eating pork products) 애완용 돼지에게 특식을 선물하는 데 반해, 다른 쪽에선 베이컨·햄·돼지갈비(spare rib s)·등갈비(back ribs)·삼겹살(pork belly) 등 돼지에게서 얻을 수 있는 모든 것을 즐기는(enjoy all of the bounties obtained from a pig) 날로 보낸다.



우리나라엔 '삼겹살 데이'가 있다. 축협이 3이 겹치는 3월 3일을 삼겹살 먹는 날로 정했다. '쌈쌈 데이'라고도 한다. '삼겹살을 쌈 싸 먹는 날'이다.