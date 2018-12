바이브, 2018 연말 콘서트 화려한 마무리... '보헤미안 랩소디'까지 풍성한 무대

[스포츠조선 조윤선 기자] 보컬듀오 바이브가 연말 콘서트를 성공적으로 마무리했다.

바이브는 지난해 12월 25일 부산 벡스코 공연을 시작으로 29일부터 31일까지 3일간 서울 이화여자대학교 대강당에서 2018 연말 콘서트 '발라드림Ⅴ - 당신과 함께'(이하 '발라드림Ⅴ')를 개최하며 팬들과 만났다.

지난 2014년 연말 첫 스타트를 끊은 후 바이브를 대표하는 브랜드 공연으로 자리매김한 '발라드림'은 올해로 5회째를 맞이했고, 총 7500명의 관객을 동원하며 이전보다 더욱 업그레이드 된 공연으로 지난 주말 밤을 뜨겁게 달궜다.

이번 콘서트에서 바이브는 'Promise U', '사진을 보다가', '술이야', '미워도 다시 한번' 등 주옥같은 히트곡들로 셋리스트를 알차게 채웠고 여기에 프란시스, 요셉, 벤까지 막강한 게스트들이 총출동하여 뜨거운 호응을 이끌어 냈다.

특히 바이브는 최근 영화 '보헤미안 랩소디'의 흥행으로 화제를 모은 퀸의 '보헤미안 랩소디(BOHEMIAN RHAPSODY)' 무대를 완벽히 소화해내며 현장 분위기를 한껏 끌어올렸다.

또한 지난해 10월 발매한 여덟 번째 정규앨범 '어바웃 미(About Me)' 수록곡 무대까지 보다 풍성하고 다채로운 공연을 선사한 바이브는 앙코르곡으로 '올 유 니드 이즈 러브(All You need is Love)'를 선곡해 공연장을 찾은 관객들과 함께 이번 콘서트의 피날레를 장식했다.

한편, 뛰어난 라이브 실력으로 '믿고 듣는 바이브'라는 찬사를 이끌어낸 2018 연말 콘서트 '발라드림Ⅴ - 당신과 함께'를 화려하게 마무리한 바이브는 2019년에도 활발한 음악 활동으로 팬들과 만날 계획이다.

supremez@sportschosun.com