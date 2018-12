[2019 신춘문예] 능청·화사한 말들… 읽는 내내 눈을 돌릴 수 없어

희곡 부문 심사평





(사진 왼쪽부터)이병훈 연출가·김명화 극작가

문제작이 많았다. 소재도 다양했고 나름의 완성도에 신선한 형식미까지 갖춘 작품이 여러 편이라 어떤 작품을 올려야 할지 오랫동안 원고들을 뒤적였다.



수상작 '양인대화'는 대입을 앞둔 고등학생의 영어 듣기 평가를 소재로 삼은 작품이다. 큰 사건이나 갈등도 없고 그저 테니스공을 치고받듯 말들이 오고 가는 작품에 불과하다. 그런데 그 말들이 어찌나 능청맞고 화사하고 요사스러운지 읽는 내내 눈을 돌릴 수가 없었다.



그러나 자신이 만든 말의 감각에 도취되지 않았다. 말들의 향연 속에 진정한 소통이 가능한지 물어보기도 하고, 부조리의 유희인가 싶으면 문제의 부정확성으로 인한 사회적 파장을 연상시키기도 하고, 그러다 어느새 누군가를 따라잡기 위해 고군분투하는 한국적 근대의 아킬레스건을 건드리기도 한다. 그리하여 'What a lovely day to be outside!'라는 평범한 영어 문장을 마지막에 다시 한 번 목도하면, 같은 문장이 전혀 다른 힘을 발휘하게 되는 것이다. 이 능청맞고 야심만만한 작가의 다음 행보를 기대한다.



예년 같으면 최종 심의에 오른 한두 편을 덧붙여 더 언급했었다. 그러나 올해는 아까운 작품들의 제목을 가능한 한 많이 거론하기로 하자. '분필싸움' '살인모의' '안과 박' '우리는 개처럼 엎드려 사랑을 짖었다' '컬럼비아대학 기숙사 베란다에서…' '착한 아이' '하와이에서 생긴 일'.



새로운 작가들이 대거 나타나려는 조짐이 보인다. 그들 모두 구태의연한 과거의 세상을 훌쩍 넘어서시길 바란다.