[2019 신춘문예] 양인대화

등장인물 학생1, 학생2, 강사, 출제자, Man, Woman

무대 구성 극이 시작할 때 무대 아래 왼쪽에는 쉽게 옮길만한 소형 책상과 의자 두 개가 놓여 있다. 극 중 배우들이 책상과 의자의 위치를 자유자재로 옮겨가며 연기할 수 있다. 무대 가운데에는 30㎝ 높이의 강단이 넓게 퍼져 있어 극 중 배우들이 강단을 오르락내리락하며 연기할 수 있다.

1장

조명이 켜지고 아무도 없는 무대가 드러나는 동시에 영어 듣기 도입부 음악이 무대를 장악한다. 도입부 음악은 대한민국의 영어 듣기 시험에서 흔히 들을 수 있는 클래식 음악이다. 학생1과 2, 무대 앞에서 등장한다. 두 사람, 수상한 사람이라도 따라오는 듯 관객 쪽을 유심히 살피며 책상과 의자가 있는 쪽으로 걸어간다. 도입부 음악이 더욱 커지고, 학생1과 2, 의자에 앉아 서로 대화를 시작한다. 둘의 대화는 관객들에게 들리지 않는다. 학생1은 대화를 하고 싶지만 학생2는 그렇지 않아 보인다. 도입부 음악이 잠잠해질 무렵, 영어 듣기 지시사항이 울려 퍼진다. 지시사항은 녹음된 음향을 튼다. 극에서 나오는 영어 대사는 자막으로 번역을 내보낼 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다.

지시사항 지금부터 영어 듣기 평가를 시작하겠습니다. 첫 번째 유형은 문장을 듣고 그에 알맞은 행동을 고르는 문항입니다. 지금부터 들려주는 문장과 대화는 한 번씩만 들려주니 주의 깊게 들어주시기 바랍니다.

Instruction Listening comprehension test. In this part of the test, you will hear various sentences and conversations. Choose the right action that properly matches each corresponding sentence. The sentences and conversations will be played only one time.

(번역

지시사항 듣기 평가. 이 영역에서는 다양한 문장과 대화를 들려줍니다. 각 문장에 따라 알맞은 행동을 고르기 바랍니다. 문장과 대화는 한 번만 들려줍니다.)

학생1 (지시사항이 끝나는 동시에 벌떡 일어서서) 남자가 의자에 앉아있다.

학생2 뭐?

학생1 남자가 고개를 치켜들고 있다.

학생2 뭐라는 거야?

학생1 남자가 타인에게 질문하고 있다.

학생2 그만 해라.

학생1 (꿋꿋이) 남자가 남자를 다그치고 있다.

학생2 그만 하라니까!

학생1 남자가 남자에게 소리치고 있다.

학생2 그만하라고오!!!!

학생1 (더 맞서며) 남자가 남자에게 고함치고 있다! (사이. 학생2, 한숨을 쉬며 가방에서 공책을 꺼내 든다.)

학생1 남자가 가방에서 공책을 꺼내 든다. (학생2, 다시 가방에서 무엇을 꺼내려 한다.) 남자가 가방에서. (학생2, 학생1을 놀리듯 가방에서 손을 꺼내 바지 주머니에 넣는다.) 아니 바지에서. (다시 가방으로) 가방. (다시 바지로) 바지. (다시 가방으로) 아니 또 가방에서. (몇 번 반복되다가) 젠장.

학생2 (위풍당당하게) 이제 됐지? (학생2, 정면을 바라본다. 기다리는 학생1. 학생2, 불현듯 학생1을 쳐다본다.) 뭔데?

학생1 마저 하려던 걸 해야지.

학생2 내가 필요한 건 다 했는데?

학생1 가방에서 공책을 꺼내고, 그다음.

학생2 (정면을 바라보며) 정면을 바라본다.

학생1 아니지! 공책을 왜 꺼냈는데?

학생2 공책을 꺼낸 이유는 공책에 무언가를 끄적이고 싶어서 공책을 꺼낸 거겠지.

학생1 그렇다면?

학생2 공책이 필요하겠지.

학생1 아니지!

학생2 지금 공책이 필요 없다는 거야? 공책에 무언가를 끄적이고 싶은데 공책에 무언가를 끄적이려면 공책이 없어도 된다는 거야?

학생1 그게 아니라!

학생2 빙빙 둘러대지 말고 똑바로 말해.

학생1 공책을 꺼냈으면. 공책을 꺼냈으면 당연히 펜을 꺼냈어야.

학생2 (말을 자르며) 펜! 연필! 볼펜!

학생1 공책을 꺼내놓고 펜을 꺼내지 않는 그 무식함이란!

학생2 공책을 꺼내놓고 펜은 안 꺼낼 수도 있지.

학생1 둘은 동전의 양면이야. 바늘과 실이고. 악기와 연주자. 컴퓨터 키보드와 손가락. TV 화면과 눈알. 도화지와 붓, 무대와 관객. 이야기와 독자. 인생과 인간.

학생2 (끼어들며) 공책은 공책이고 펜은 펜이지.

학생1 펜 없이 공책만 꺼내서 무엇을 할 수 있는데?

학생2 왜 그렇게 공책을 꺼내는 것과 펜을 꺼내는 것에 집착하는데?

학생1 나는! 나는! (다시 한번 음악이 크게 흐르고, 둘의 대화는 관객에게 들리지 않은 채로 이어진다. 학생1, 흥분한 상태로 과장된 몸짓을 하며 대화를 이어간다. 여기서 음악은 대한민국 인터넷 강의에서 흔히 들을 수 있는 도입부 음악이다. 말끔한 옷차림을 한 강사가 등장한다. 극을 통틀어 강사는 다른 인물에게 직접적으로 말하지 않는다.)

강사 안녕하세요. 여러분. 만나서 정말 반가워요. 오늘도 야심 차게 이 한 몸바쳐 여러분에게 특별난 강의 선사 해 드리겠습니다. 어떻게, 전국에 계신 우리 수강생 여러분들, 저 화면발 좀 받나요? 오늘 평소와 다르게 옷 좀 차려입고 왔는데. 아, 참 그리고 현장까지 이렇게 지친 몸 이끌고 손수 공부하러 온 (관객을 바라보며) 우리 “현강생”들도 정말 수고 많아요. 아까 여러분들 문 앞에서 줄 서 있는 모습 위에서 아주 인상 깊게 지켜봤어요. (웃음) 알아요, 실물이 더 낫죠? (강단에 올라간다. 우수에 찬 눈빛으로) 여러분 그동안 시험 보느라 고생 많았어요. 정말 상투적인 말이지만 여러분이 시험장에서 보여준 여러분의 피와 땀과 투지가 제 오염된 영혼을 조금이나마 정화해주었답니다. 여러분의 연필이 시험지 위에서 사그작사그작 거리는 소리를 들을 때마다 제 인생의 빈 공간이 다시 한번 꽉 차오르는 것만 같았어요. (비장한 눈빛으로) 하지만 여러분, 이미 지나간 과거는 지나간 과거라지만, 지나간 시험은 지나간 시험이 아니라는 거 여러분 많이들 아시죠? 늘 언제나 복습, 복습, 복습, 재확인, 재확인, 재확인! 다들 정신 차리고 집중하세요! (학생1과 2, 대화를 멈추고 앞을 바라본다.) 시험 문항이라는 게, 참 떠나간 옛 연인과도 같아요. 헤어지는 순간에는 두 번 다시 내 인생에서 볼 것 같지도 않더니 막상 시간이 지나면 다시 어떤 형태로든 나한테 찾아오는 게. 맞아요. 인간관계도 일종의 시험이에요. 인간관계에는 과거란 없어요. 만나면 만나는 관계, 헤어졌으면 헤어진 관계, 다시 만나면 다시 만나는 관계. 관계란 건. 우리가 정의 내리는 순간 ing 현재 진행형이 된답니다. (강단에서 내려와 다시 무대 앞쪽으로 온다.) 그러니깐 이제 시험이 끝났다고 시험이 끝난 거라고 생각하면 큰 오산이에요. 여러분이 본 시험은 어떻게든 여러분을 다시 찾아온답니다. 그러니, 우리 화이팅하고 다시 한번 복습, 복습, 복습, 재확인, 재확인, 재확인! 하는 시간을 가져요. 하, 서론이 무지무지 길었네요. 여러분의 얼굴을 보니 생각이 갑자기 많아져서, 아, 이제 그만! 수업할게요. 먼저 학생들 사이에서 가장 논란이 뜨거웠던 문항은 11번 문항이었어요. 11번 문항은 남자, 여자, 두 사람이 서로 여섯 차례 대화를 주고받는 유형이죠. 교육 현장에 인생의 절반을 넘게 바친 한 사람으로서, 이 대화가 왜 그렇게 어려웠는지는 조금 이해가 가지 않지만, 우선 같이 들어는 보도록 해요. (조명 어두워지며 영어 듣기 도입부 음악이 희미하게 들리다가 점점 커진다.) 저는 잠시 빠져 있을 테니, (Man과 Woman, 옆으로 등장해 강단에 무심한 듯 걸터앉는다. Man과 Woman은 영어 모국어 화자가 연기한다.) 쉬잇, 대화를 먼저 들어보고 (강사, 학생1과 2를 끌고 무대 앞쪽으로 데려온다.) 여러분이 무엇을 놓쳤는지 먼저 스스로 생각해 보는 시간을 가져 보아요. 그러면 대화, 틀어주세요! (강사, 유유자적하게 퇴장한다. Man과 Woman, 다음의 대화 도중 서로를 절대 쳐다보지 않는다. 학생1, 두 사람의 대화를 유심히 지켜본다.)

Man For this part, you will hear conversations. The conversations are not printed in your test paper and played several times. Listen to the conversation and answer the corresponding question. Number 11.

Man What a lovely day to be outside!

Woman Yes, it is so breezy and warm.

Man I’m so sorry we have to work in this perfect day.

Woman Tell me about it. I’m so dreading this life.

Man Haha Oops, it’s already 12:50. We gotta head back to our place.

Woman Alright. Well, do you happen to know where the restroom is around here?

(번역

남자 이번 영역에서는, 대화를 들려줍니다. 대화는 시험지에 적혀 있지 않고 여러 번 들려줍니다. 대화를 듣고 질문에 답하기 바랍니다. 11번.

남자 정말 밖에 있기 좋은 날씨네요!

여자 맞아요, 산들바람이 불고 따뜻하네요.

남자 이렇게 완벽한 날에 일해야 한다니 참 유감이네요.

여자 말도 마요. 이 인생이 싫어지려 그러네요.

남자 하하 이런, 벌써 12시 50분이네요. 우리 장소로 돌아가야겠어요.

여자 그래요. 근데, 여기 근처에 화장실이 어디 있는지 혹시 아시나요?)