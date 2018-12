'컴백 D-2' 려욱 "어린 슬픔→어른 슬픔 진화…많은 분들이 들어주셨으면"

[스포츠조선 조윤선 기자] '명품 발라더' 려욱이 새해 첫 페이지를 장식한다.

려욱은 오는 1월 2일 낮 12시 멜론, 지니, 벅스, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 전 세계 각종 음악 사이트를 통해 새 앨범 '너에게 취해 (Drunk on love)' 전곡 음원 공개를 앞두고 있어, 뜨거운 호응이 기대된다.

특히 '너에게 취해 (Drunk on love)'는 2016년 1월 발매한 첫 미니앨범 '어린왕자(The Little Prince)' 이후 3년 만의 신보이자, 전역 후 솔로 보컬리스트로써 본격적인 활약을 예고하는 앨범인 만큼, 글로벌 음악 팬들의 이목을 집중시킬 것으로 보인다.

려욱은 "군대에서 여러 가지를 보고, 배우고, 느꼈다. 인격적으로나 음악적으로나 한층 성숙해질 수 있었던 좋은 시간이었다. '어린왕자'의 '어린 슬픔'이 '너에게 취해 (Drunk on love)'에서는 '어른 슬픔'으로 진화한 이유"라며, "많은 분들이 제 음악을 들어주셨으면 좋겠다. 앞으로도 계속 성장하는 모습을 보여드릴 수 있도록 노력할 것"이라는 소감과 함께 새 앨범에 대한 관심을 당부했다.

더불어 이번 앨범에는 감성적인 피아노 선율이 인상적인 타이틀 곡 '너에게 (I'm not over you)'를 포함, '우리의 거리 (One and Only)', '취해 (Drunk in the morning)', 'Without You', 'Something Good', 'Sugar', '파란 별 (The 2nd Story)'까지 총 일곱 트랙이 수록돼, 려욱의 더욱 깊어진 음악적 감수성을 느낄 수 있다.

한편, 려욱의 두 번째 미니앨범 '너에게 취해 (Drunk on love)'는 'DRUNK'와 'LOVE' 두 가지 버전으로 출시, 현재 각종 온, 오프라인 매장에서 예약 구매 가능하다.

