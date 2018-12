황치열, 생애 첫 연말 콘서트 성료…관객 매료시킨 '야누스' 매력

[스포츠조선 김영록 기자]가수 황치열이 2018년 대미를 장식하는 연말 콘서트 '야누스:JANUS'를 성황리에 마쳤다.

황치열은 지난 29~30일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '야누스:JANUS'를 개최, 160분의 러닝타임 동안 열정적인 라이브와 화려한 퍼포먼스로 7000여 명의 관객을 열광시켰다.

이날 황치열은 '매일 듣는 노래', '각'을 락 버전으로 편곡한 무대를 준비, 색다른 볼거리로 콘서트의 포문을 열었다.

이어 '같이 가자', '돌아올꺼야', '바람의 노래', '되돌리고 싶다', '어찌 잊으오', '그대가 내 안에 박혔다', 'Flower', '열화', '사랑이 다시 돌아오면', '행복해야해', '별 그대', '널 위해 배운 이별' 등 발라드와 댄스를 오가는 다양한 히트곡과 완성도 높은 무대로 관객들을 매료시켰다.

팬들을 위한 특별한 이벤트도 준비됐다. 핑크 가발을 쓰고 여장을 선보인 황치열은 블랙핑크의 '뚜두뚜두' 무대를 선사하며 뜨거운 호응을 얻었다.

또한, 이번 연말 콘서트에서 황치열은 미발표곡 'Nice girl', '넌 아니'를 팬들에게 첫 공개하며 남다른 팬사랑을 드러냈다.

공연 말미에는 중국판 '나는 가수다'에서 선보였던 '고해', '총 맞은 것처럼', '허니', '뱅뱅뱅' 무대와 KBS '불후의 명곡'에서 선보였던 '파도', '가로수 그늘 아래 서면', '아버지', '부담'을 메들리로 꾸미며 공연장의 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

그 어느 때보다 열기 가득했던 이번 콘서트 '야누스:JANUS'는 쏟아지는 앙코르 세례에 '매일 듣는 노래', 'Look at you', '청사과낙원', '개변자기'로 마지막까지 화끈한 무대로 대미를 장식했다.

황치열은 콘서트 타이틀 '야누스:JANUS'라는 이름에 걸맞게 카리스마 넘치는 퍼포먼스 무대부터 특유의 허스키한 보이스로 감성을 저격하는 발라드 무대까지 이중적인 매력을 앞세워 관객들의 눈과 귀를 사로잡았다.

전 세대를 아우르는 팬 층과 탄탄한 보컬, 파워풀한 댄스, 특유의 재치 넘치는 입담까지 겸비한 명품 공연을 완성하며 믿고 보는 콘서트로 브랜드 가치를 스스로 입증했다.

