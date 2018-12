'H.O.T.' 없었던 H.O.T. 단독콘서트…상표권 갈등에 장우혁 피소

17년 만에 1세대 아이돌 그룹 H.O.T.의 단독콘서트를 추진한 멤버 장우혁(40)과 공연 주최사가 ‘H.O.T.’의 상표권자인 김경욱 씽엔터테인먼트 대표로부터 피소됐다.





지난 10월 13일과 14일 오후 서울 송파구 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 17년 만의 단독콘서트 '포에버 하이파이브 오브틴에이져스(Forever High-five of Teenagers)'에서 팬들을 향해 인사하고 있는 멤버들/솔트이노베이션 제공

28일 스포츠서울은 김 대표가 지난 26일 법률대리인을 통해 장우혁과 공연 주최사 솔트이노베이션을 상대로 손해배상 청구와 함께 H.O.T 상표와 로고를 쓰지 말 것을 요구하는 소장을 서울중앙지법에 제출했다고 보도했다.



보도에 따르면 김 대표는 상표와 로고를 무단으로 사용한 것에 대한 형사고소장도 서울중앙지검에 냈다.



아이돌 그룹의 상표권은 기획사에서 등록하는 경우가 대부분이다. 하지만 H.O.T.가 활동 중일 때는 이러런 관행이 자리잡히기 전이었고, 데뷔 당시 H.O.T. 멤버를 캐스팅해 그룹으로 기획한 김 대표가 H.O.T.의 상표권을 개인으로 출원해 현재까지 소유하고 있다.



김 대표는 과거 SM엔터테인먼트(이하 SM)에서 이수만 사장에 이어 '2인자' 대접을 받았던 프로듀서다. 그는 2001년부터 2004년까지 SM 대표이사에 재직하다 SM을 나와 씽엔터테인먼트를 설립했다.



◇"대신 외쳐주세요" 'H.O.T.' 없었던 17년 만의 H.O.T. 단독콘서트… 왜?

상표권 분쟁은 H.O.T.가 지난 10월 13~14일 서울 송파구 잠실종합운동장 주경기장에서

단독콘서트를 연다는 사실을 발표한 지난 8월 본격적으로 불거졌다. 이 공연은 지난 2001년 해체한 뒤 MBC 예능 프로그램 '무한도전-토토가3'을 통해 재결합한 H.O.T.가 17년 만에 개최한 단독콘서트였다.



김 대표는 당시 공연 주최사에 "상표권이 내게 있으니 사용료를 달라"고 요구했지만 양측은 합의점을 찾지 못했다.



결국 공연 이름에는 H.O.T.가 들어가지 못했다. 주최사 측은 공연 이름을 ‘2018 Forever High-five Of Teenagers Concert’라고 정했다. H.O.T.는 ‘하이파이브 오브 틴에이저(High-five Of Teenagers)’의 영어 앞글자를 따 만들어진 이름이다.





지난 10월 13~14일 열렸던 H.O.T.의 콘서트를 앞두고 입구에 걸린 대형 현수막. 현수막에 ‘H.O.T.’ 대신 ‘하이파이브 오브 틴에이저(High-five Of Teenagers)’라고 쓰여 있다./ 김민정 기자

티켓, 현수막, 굿즈 등 공연과 관련된 모든 물품에도 'H.O.T.' 대신 'High-five Of Teenagers'라는 문구가 들어갔다. 공연 중에는 멤버들이 팬들에게 "(그룹 이름을) 대신 외쳐달라"며 상표권 분쟁을 우회적으로 언급하기도 했다.



이에 김 대표는 지난 9월 18일 특허청에 'High-five Of Teenagers'에 대해서도 상표권 등록을 출원했다. 특허청에서 이를 받아들인다면 H.O.T.는 'H.O.T.'는 물론 'High-five Of Teenagers'도 사용할 수 없게 된다.



특허청에 따르면 ‘H.O.T.’상표권은 1996년 10월 7일 출원돼 1998년 5월 25일 정식 등록됐다. 만료일은 2028년 6월 2일까지다.



◇김경욱 대표 "지적재산권 침해 당해"… 주최사 "확인 중"

김 대표는 지난 10월 공연이 ‘H.O.T.’의 상표권과 로고를 무단으로 사용해 지적재산권을 침해받았다고 주장하고 있다.



김 대표의 법률대리인 우면 장지원 변호사는 이날 YTN star에 "공연을 이미 다 기획해놓은 후에 (김 대표에게) 연락이 왔고, 제대로 논의가 되지 않은 상태에서 (H.O.T. 측이) 공연을 강행했다"며 "공연 자체를 할 수는 있지만 상표와 로고를 사용하기 위해서는 상표권자의 동의가 있어야 하고 합당한 대가를 지불해야 한다"고 말했다.



이어 "(상표와 로고를) 일부 변형하긴 했지만 일단 사용된 부분이 있으니 문제를 삼는 것"이라 고 했다.



멤버 중 유일하게 장우혁을 고소한 이유에 대해선 "장우혁이 이 공연을 기획했다. 장우혁에게 제일 먼저 연락이 왔고 적극적으로 합의 과정에 참여했다"며 "장우혁이 개인적으로 소셜미디어에 (공연을) 홍보하면서 상표와 로고를 사용해 고소한 것"이라고 했다.



이와 관련해 솔트이노베이션 측은 "곧 구체적인 대응책을 마련해 입장을 밝힐 것"이라고 했다.