"감성충만 6소녀"…여자친구, '해야' 완전체 티저 공개

[스포츠조선 김영록 기자]내년 1월 14일 컴백을 앞둔 여자친구가 완전체 티저 이미지를 최초 공개했다.

여자친구는 오늘(28일) 자정, 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 'Time for us(타임 포 어스)'의 티저 이미지 Daybreak 버전을 공개하며, 컴백 분위기를 달궜다.

공개된 사진 여자친구는 동화 속에서 튀어나온 듯 빛나는 비주얼을 뽐내며 시선을 사로잡는다. 동틀녘, 떠오르는 해를 바라보는 여섯 소녀들은 설레고 긴장감 맴도는 비밀스러운 시간을 보내고 있다. 특히, 긴장감 가득한 모습의 소원을 둘러싼 다섯 멤버들의 설렘 가득한 모습이 대조를 이루며 눈길을 끈다.

여자친구는 내년 1월 14일 두 번째 정규앨범 'Time for us'를 발표하고 타이틀곡 '해야'로 컴백한다.

앞서 여자친구는 Daybreak 버전의 개인 및 유닛 티저 이미지에 이어 단체 티저 이미지를 공개, 완성도 높은 콘텐츠로 컴백 예열에 나섰다. 뜨거워진 컴백 분위기 속에 향후 공개될 콘텐츠에 대한 팬들의 궁금증과 기대감도 최고조에 이른 상황이다.

이번 새 앨범 'Time for us'는 지난 4월에 발표한 여섯 번째 미니앨범 'Time for the moon night'의 연작으로, '밤'이 너를 생각하는 시간을 의미했다면 이제는 우리를 위한 시간을 얘기하고 싶은 소녀의 마음을 담았다.

타이틀곡 '해야'는 좋아하는 사람을 아직 떠오르지 않는 '해'에 비유해 더 깊어지고 있는 소녀의 마음을 표현한 곡으로 전작 '밤'에 이어 소녀들의 더욱 짙고 아련한 감성을 노래한다.

여자친구는 내년 1월 14일 오후 6시, 타이틀곡 '해야'를 포함한 두 번째 정규앨범 'Time for us'를 첫 공개한다.

