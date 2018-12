'아이돌 라디오' 정일훈 "비투비 은광, 위너 송민호 열렬한 팬"

[스포츠조선 남재륜 기자] 그룹 위너가 26일 MBC 표준FM '아이돌 라디오'에 출연해 드라마 '야인시대'의 명장면을 완벽 소화하며 남다른 예능감을 뽐냈다.

위너는 이날 방송에서 드라마 '야인시대' 콩트로 상암 MBC 가든 스튜디오를 뒤집어 놨다. 특히 송민호는 '야인시대'의 배우 김영철 역으로 분해 다양한 느낌의 "4딸라" 대사를 선보여 폭소를 유발했다. 이승훈 역시 성우에 버금가는 야무진 연기로 넘치는 끼를 입증했다.

'믿고 듣는 위너'라는 수식어답게 이들의 노련한 메들리 댄스도 이어졌다. 위너는 히트곡인 'EVERYDAY', 'LOVE ME LOVE ME', 'ISLAND', 'SPECIAL NIGHT', 'REALLY REALLY' 등의 안무로 뜨거운 환호를 받았다.

신곡 'MILLIONS' 작사와 작곡에 참여한 강승윤은 해당 곡에 대해 "들었을 때 기분이 좋은 곡"이라며 "저희에 대한 사랑스러움을 느낄 수 있고 듣는 분들 자존감도 높일 수 있다"고 소개했다. 그러면서 "최근 솔로 앨범을 준비하고 있는데 시기가 너무 밀리지 않을까 고민된다"는 진솔한 속내를 밝히기도 했다.

DJ 정일훈은 자신이 속한 그룹 비투비와 위너의 인연을 언급했다. 정일훈은 "(비투비 멤버인) 은광이 형이 송민호의 열렬한 팬이다. 예전에 자기 번호를 휴지에 적어 줬다"고 말했다. 송민호는 서은광과 실제로 만나봤는지 묻는 질문에 "(둘 다) 너무 바빠서 만날 수는 없었는데 연락은 계속 주고받았다"며 "(서은광이) 군대 가기 며칠 전에도 연락했다"고 귀띔했다.

평소 사진에 관심이 많은 것으로 알려진 위너는 방송 중 노래가 나가는 동안 가든 스튜디오를 찾은 청취자들은 물론 서로의 모습까지 촬영해 눈길을 끌었다.

김진우는 팬들에게 "이렇게 아무것도 아닌 김진우를 많이 사랑해주시고 관심 주셔서 너무 감사드린다"는 진심 어린 메시지를 남겨 감동을 자아냈다. 김진우는 또 방송을 마친 뒤 가든스튜디오 앞에 모인 팬들을 찾아 방송 중 자신이 받은 선물을 나눠주는 등 남다른 팬 사랑을 드러냈다.

MBC 표준FM '아이돌 라디오'는 평일 밤 9시~10시 네이버 브이 라이브(V앱)에서 생중계된다. 중계된 내용은 당일 밤 12시 5분~1시(주말 밤 12시~1시) MBC 표준 FM(서울·경기 95.9MHz)에서 방송된다.

