동방신기, 데뷔 15주년 팬미팅 성황…신곡 'Truth' 무대 최초공개

[스포츠조선 김영록 기자]'K-POP 황제' 동방신기(SM엔터테인먼트 소속)가 데뷔 15주년 기념 팬미팅 'TVXQ! Special Day 'The Truth of Love''(동방신기 스페셜 데이 '더 트루스 오브 러브')를 성황리에 마쳤다.

동방신기는 지난 26일 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 15주년 기념 팬미팅 'TVXQ! Special Day 'The Truth of Love''를 개최, 두 멤버의 완벽한 호흡이 돋보이는 환상적인 공연을 펼쳐 폭발적인 호응을 얻었다.

특히, 이날 팬미팅에서 동방신기는 26일 발표한 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브)의 타이틀 곡 'Truth'(트루스) 및 수록곡 'Morning Sun'(모닝 선) 무대를 최초 공개함은 물론, 'HUG (포옹)', 'Purple Line'(퍼플 라인) 한국어 버전, '주문 - MIROTIC'(주문 - 미로틱), '운명 (The Chance of Love)' 등 히트곡 퍼레이드, 크리스마스 캐롤 앨범 수록곡 '마법의 성 (Magic Castle)'까지 압도적 라이브와 특급 퍼포먼스가 어우러진 퍼펙트 무대를 선사해 관객들을 열광시켰다.

더불어 동방신기는 노래 전주만 듣고 곡명을 맞추는 게임을 통해 재료를 획득, 각자의 개성이 담긴 15주년 기념 케이크를 직접 만들어 눈길을 끌었으며, 멤버들의 사소한 근황과 이야기를 만날 수 있는 TMI(Too Much Information) 토크, 15주년 축하 상품을 받기 위한 대결 게임 '이것!만은 가져가-고요 속의 외침', 스페셜 앨범 소개 및 제작 비하인드 스토리 등 그동안의 활동과 새 앨범에 대한 다양한 이야기를 들려줘 열띤 환호를 얻었다.

또한 동방신기는 2019년 3월 9~10일 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 개최하는 'TVXQ! CONCERT - CIRCLE #welcome'(동방신기 콘서트 - 서클 #웰컴) 앙코르 콘서트 소식을 깜짝 발표해 현장 분위기를 뜨겁게 달궜으며, "데뷔 15주년을 여러분과 보내게 되어 정말 뜻깊었고, 즐거운 시간을 가져 행복하고 감사했다"라는 소감으로 약 2시간 반 동안 진행된 팬미팅을 훈훈하게 마무리해 박수갈채를 받았다.

동방신기의 이번 앨범은 신나라레코드, 핫트랙스 등 국내 음반 차트 일간 1위를 차지했으며, 아이튠즈 종합 앨범 차트에서도 일본, 싱가포르, 태국, 베트남, 브루나이, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 인도네시아 등 8개 지역 1위에 올라 글로벌한 관심을 입증했다.

