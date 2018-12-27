[인사] 국세청 외

▲국세청◇고위공무원 가급▷중부지방국세청장 유재철◇고위공무원 나급▷대전지방국세청장 이동신▷대구지방국세청장 권순박▷국세청 개인납세국장 최시헌▷국세청 법인납세국장 이준오▷국세청 자산과세국장 노정석▷국세청 소득지원국장 김진현▷서울지방국세청 성실납세지원국장 문희철▷서울지방국세청 조사3국장 박석현▷중부지방국세청 징세송무국장 정재수▷중부지방국세청 조사2국장 김태호▷중부지방국세청 조사3국장 송기봉▷부산지방국세청 조사2국장 송바우▷국세청 안덕수▷국세청 최재봉▷국세청(헌법재판소) 박재형◇인천지방국세청 개청준비단장 중부지방국세청 조사4국장 이청룡◇부이사관 전보▷중부지방국세청 납세자보호1담당관 김재웅▷중부지방국세청 조사4국 조사1과장 박해영▷중부지방국세청 조사4국 조사2과장 이현규▷국세청 심욱기
▲한국교통안전공단◇1급 승진▷자동차안전연구원 결함조사실 결함조사처 최광호▷울산본부 송인길▷서수원검사소 한상윤◇2급 승진▷일자리혁신실 김강표▷기획본부 정보전략실 자동차정보처 문재업▷경영지원본부 운영지원처 전정수▷교통안전본부 교통안전정책실 황성재▷교통안전본부 교통복지처 권학유▷강원본부 안전관리처 한배석▷용인검사소 이효열▷사하검사소 석광진▷울산검사소 권창진▷자동차안전연구원 결함조사실 정보분석처 석주식▷자동차안전연구원 연구개발실 친환경연구처 이정기▷자동차안전연구원 자율주행실 K-City운영팀 조성우▷경기북부본부 안전관리처 박기환▷충북본부 안전관리처 송봉근
▲한국환경공단◇신규임용▷경영기획본부장 박찬호▷기후대기본부장 조강희◇전보▷감사실장 강문식▷인재경영처장 방현홍▷수도권동부지역본부 강원지사장 이철민
▲국세청◇고위공무원 가급▷중부지방국세청장 유재철◇고위공무원 나급▷대전지방국세청장 이동신▷대구지방국세청장 권순박▷국세청 개인납세국장 최시헌▷국세청 법인납세국장 이준오▷국세청 자산과세국장 노정석▷국세청 소득지원국장 김진현▷서울지방국세청 성실납세지원국장 문희철▷서울지방국세청 조사3국장 박석현▷중부지방국세청 징세송무국장 정재수▷중부지방국세청 조사2국장 김태호▷중부지방국세청 조사3국장 송기봉▷부산지방국세청 조사2국장 송바우▷국세청 안덕수▷국세청 최재봉▷국세청(헌법재판소) 박재형◇인천지방국세청 개청준비단장 중부지방국세청 조사4국장 이청룡◇부이사관 전보▷중부지방국세청 납세자보호1담당관 김재웅▷중부지방국세청 조사4국 조사1과장 박해영▷중부지방국세청 조사4국 조사2과장 이현규▷국세청 심욱기